Nejhledanější žena světa si přišla na 97 miliard korun: Skončila rozřezaná v moři?!

FBI pátrá po přibližně čtyřicetileté Bulharce Ruje Ingatové. Žena přezdívaná jako „královna kryptoměn“ měla na základě podvodů se svou vlastní kryptoměnou OneCoin vylákat z investorů asi 97 miliard korun. Podle nejnovějších informací je ovšem Ingatová už dávno po smrti. Na luxusní jachtě ji měli zavraždit muži napojení na podsvětí. Tělo pak rozřezali a hodili do Jónského moře.

Naposledy byla Bulharka spatřena v roce 2017 na palubě letadla, které mířilo z Bulharska do Řecka. Od té doby jako by se po ní slehla zem. Podnikavá žena si měla přijít na miliardy korun díky podvodům s kryptoměnami. Od té doby je na seznamu deseti nejhledanějších osob na planetě. A to jako jediná žena.

„Domníváme se, že má kvalitní falešné doklady a změnila svůj vzhled,“ uvedl již dříve novinář Jamie Bartlett a naznačil, že by Ignatová mohla být i po smrti. To se teď ukázalo jako velmi pravděpodobné. Podle deníku Bild přišli dva bulharští investigativní novináři s informacemi, které její smrt dokazují.

V bytě bývalého šéfa bulharského oddělení vražd Ljubomira Ivanova našli přepisy telefonních konverzací. Ivanov byl v Sofii 25. března 2022 zastřelen. Pracoval pro jednoho z největších bulharských drogových bossů, Hristoforose Amanatidise. Právě na základě nalezených konverzací se ukázalo, že s bossem měla mnoho společného i Ignatová.

Na jeho příkaz měla být v listopadu roku 2018 zavražděna na jachtě v Řecku. Tělo pak měli zločinci rozřezat a zbavit se ho v Jónském moři. Zbavit Ignatové se prý chtěl Ivanov proto, že o něm věděla moc citlivých informací. Kriminalisté si mezitím došlápli na jednoho z údajných vrahů. Má jím být muž jménem Hristo Hristov. Sedí ve vazbě poté, co ho policisté zadrželi s velkým množstvím heroinu. Bulharské ministerstvo vnitra zatím o případu neinformovalo.