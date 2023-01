Adámek uškrcený pod Sněžkou, Anička Janatková a další: Tyhle pohřešované děti se už domů nevrátily...

Ústecko, 28. prosince 2007

Tatínek Roman Rokos v srpnu 2007 získal do své péče svého syna, tehdy pětiletého Honzíka Rokose z Tábora. S tím se zřejmě odmítla smířit chlapcova matka Antonie Stašková, která soudní rozhodnutí odmítla respektovat a dítě sebrala a odjela s ním i se svým přítelem Pavlem Greplem.

Následně se rozjela pátrací akce, která měla skoro až celorepublikový dosah. Se svým tehdejším přítelem opustila byt v Chebu a vyhledávala příležitostná ubytování na všech možných místech. Ve třech občas přespávali i v autě.

Na konci roku, 28. prosince, Antonie s Pavlem přespávali v autě u bývalého kravína v Českých Zlatníkách. Když je kontrolovali strážníci, zjistili, že je Grepl v celostátním pátrání. Chvíli na to je ale čekalo něco horšího – za zadními sedadly objevili tělíčko zavražděného Honzíka. Byl mrtvý už tři týdny.

Podle soudu se Stašková pokusila Honzíka zabít vpíchnutím vzduchu injekční stříkačkou do žil. To se ale nepovedlo. Odvezli ho proto do lesa mezi obcemi Žďárky a Strážky na Ústecku. Grepl vykopal hrob, matka pak syna dvakrát bodla nožem do hrudi. Ani tak chlapce okamžitě nezabili, ten sténal, naříkal… Nakonec ho Grepl uškrtil. Měli připravený i hrob, kam ho chtěli schovat, opakovaně ho ale vytáhli ven.

Soud v lednu 2009 poslal Antonii Staškovou na 24 let do vězení, jejího přítele Pavla Grepla na 20 let. Už v době, kdy syna unesla, tvrdila, že ho radši zabije, než aby ho vrátila otci.