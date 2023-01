Podezřelý z vraždy čtyř studentů: Před činem zjišťoval, jak se lidé cítí při páchání zločinů!

Městečkem Moscow v americkém státu Idaho v listopadu minulého roku otřásla brutální vražda čtyř studentů. Čtveřice byla ubodána k smrti v domě nedaleko univerzitního kampusu. Do vyšetřování byl zapojen i Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a po dlouhých týdnech policie zadržela podezřelého. Podle zahraničních médií jím je Bryan Christopher Kohberger, student kriminologie, který před vraždami na sociální síti zveřejnil příspěvek, v nichž se pachatelů ptal, co cítili a na co mysleli, když se chystali spáchat zločin.