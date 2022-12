Nejbrutálnější vraždy roku 2022: Mučení chlapce (†13), pobitá rodina nebo taxivražda v Praze

V lednu došlo v menší obci Vysoká – Bosyně na Mělnicku k brutální vraždě muže (†57). Jeho partnerka Martina na něj zaútočila poté, co se kvůli kokainu dostala do toxické psychózy. Nedokázala se ovládat, nevěděla o sobě a ani o tom, co dělá.

V tomto stavu následně brutálním způsobem zaútočila na svého přítele. Nejdříve ho dusila, kousala, následně pobodala nožem. Při tom všemu mu násilně amputovala penis a varlata! Oběť zemřela na udušení, útočnice Martina pak před soudem uvedla, že si nic nepamatuje.

Důvodem mohlo být i domácí násilí. Mrtvý muž prý své partnerce zakazoval stýkat se s rodinou, psychicky ji týral a bil páskem. Na nic nesměla mít názor. Kokain spolu brali dlouhodobě, Martina však prý z počátku nechtěla. „Ze začátku jsem drogu odmítala, ptala jsem se, jestli je nutné, abych to brala. On mi řekl, že jo, a už se o tom nesmělo diskutovat,“ popsala situaci. To, že se její partner takto skutečně choval, však neměla jak prokázat.

Žena byla v době útoku nepříčetná, od soudu proto odešla s pětiletým trestem za opilství. Soudce následně nařídil protidrogovou ambulantní léčbu, Martina s trestem souhlasila.