Miliardáře našli před Vánoci zavražděné: Syn vypsal na pachatele astronomickou odměnu!

Krátce před Vánocemi před pěti lety otřásla kanadským Torontem otřesná vražda. Dosud neznámý pachatel zavraždil pohádkově bohatý manželský pár Shermanových. Mrtvé rodiče nalezl jejich syn Jonathan pověšené na zábradlí u jejich bazénu. V den výročí tragédie právě on přišel s odměnou za dopadení vraha. Kdo rodině pomůže, dostane neuvěřitelných 796 milionů korun.

Případ usmrceného bohatého páru vyvolal řadu spekulací. Detektivové se nejprve domnívali, že šlo o vraždu a sebevraždu. Policie však posléze tuto verzi na základě šestitýdenního vyšetřování odmítla. „Domnívám se, že se stali cílenými oběťmi,“ uvedla Susan Gomesová z torontské policie.

Kdo je vrahem, je stále záhadou. Syn Jonathan nechce, aby případ upadl v zapomnění. „Dokud nebudou odpovědné osoby za tento strašný čin dovedeny k zodpovědnosti, případ nebude možné ukončit,“ uvedl v prohlášení pro server CBS.

„Je to pět let od doby, co někdo zavraždil mé rodiče. Každý den je pro mě od té doby noční můrou. Jsem zničený bolestí a zármutkem a každým dnem se tyto pocity ve mně zhoršují,“ popsal zdrcený muž.

Manželé Honey a Barry Shermanovi žili do kruté vraždy pohádkový život. Pár patřil k nejštědřejším kanadským filantropům a jejich smrt šokovala kanadskou vysokou společnost a židovskou komunitu v zemi. Poskytli četné mnohamilionové dary nemocnicím, školám a charitativním organizacím a na jejich počest nechali pojmenovat budovy.

Barry zbohatl díky založení farmaceutické firmy Apotex. Ta zaměstnává kolem 11.000 lidí a je sedmým největším výrobcem generických léků na světě. Společnost působí ve více než 45 zemích, včetně Spojených států. Časopis Forbes odhadl Shermanovo čisté jmění na 3,2 miliardy dolarů (zhruba 70 miliard korun).