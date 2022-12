VIDEO: Nezastavitelný autobus plný lidí se řítil po namrzlé D6! Podle experta řidič neměl šanci

V pět hodin odpoledne dálnice D6 na Lounsku už stála. Tou dobou se tam stalo několik hromadných nehod, kvůli kterým musela být dálnice uzavřena. K tragédii nebylo daleko, jak ukázalo video natočené palubní kamerou v kamionu stojícím u krajnice. Kolem něj se po ledu náhle prohnal zelený autobus.

Kvůli namrzlé silnici se autobus stal prakticky neovladatelným. Šofér se zřejmě nehodě snažil vyhnout, ale marně. Jeho vůz nejprve narazil bokem do jednoho kamionu. Do dalšího nákladního automobilu narazil čelně, což jeho zběsilou jízdu ukončilo.

Celkem se srazilo 14 vozidel, mezi nimi dva autobusy a dvě nákladní auta. Při nehodách se tak na krátkém úseku zranilo na 40 lidí, pět z nich vážně. Dálnice byla asi na osm hodin uzavřena.

Černý led je nebezpečný

Námraze na silnici se lidově přezdívá také černý led. Zejména proto, že jde o tenkou souvislou vrstvu ledu, jež není vidět, ale pod ní je vidět černý asfalt. „V takovém případě jde o velmi nebezpečnou situaci, která se zároveň těžko předpokládá. Hlavně proto, že námraza není na silnici moc vidět,“ popsal dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Řidič autobusu podle Budského neměl moc velkou šanci srážce zabránit. „Jsou to řidiči, co vezou desítky lidí několikatunovým kolosem. S takovým vozidlem se na sněhu nebo námraze těžko manipuluje. Když se dostane do smyku nebo podobné situace, nedá se už nic moc dělat. V tomhle případě si autobus dělal, co chtěl,“ vysvětlil. Dopravní expert také pochválil řidiče kamionů, kteří stáli v odstavném pruhu. Tím předešli tragédii.

„Brzdná vzdálenost se prodlužuje o více než desetinásobek oproti suchému povrchu. Zablokují se kola a řidič jen čeká, kam to bouchne,“ doplnil.

Jak (ne)jezdit?

Budský radí, že je to hlavně o přemýšlení dopředu. „Důležitý je taky dostatečně velký rozestup, řidič si musí být jistý, že to dobrzdí. Určitě nedoporučuji jezdit natěsno, na námraze je prakticky nemožné to dobrzdit. Pak dochází k takovým hromadným nehodám, je to jako domino,“ uzavřel.

