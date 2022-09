Pirát silnic zabil seniorku a dva horolezce: Dopravní expert promluvil o zpřísnění trestů

Co dělat s řidiči, kteří opakovaně porušují zákazy řízení a pak způsobí tragickou nehodu? Nejčerstvěji se nabízí případ z Adršpachu, kde řidič J. Č. (38) zabil dva horolezce Matěje Molcara a Zikmunda Schwarzkopfa ml. Od nehody ujel, pak si sháněl alibi. Navíc už dřív způsobil smrt starší paní. Ministerstvo plánuje zpřísnění zákona. O možných přísnějších změnách promluvil pro Blesk dopravní expert Roman Budský.

Řidič J. Č. (38) byl na Náchodsku „známá firma“. Opakovaně řídil, přestože měl od roku 2002 zákaz řízení. V roce 2016 nacouval do seniorky, která zemřela. Tehdy od soudu odešel s podmínkou!

Jezdil ale dál. Policisté ho podle Aktuálně během několika let přistihli dvakrát za volantem. Zákaz mu byl prodloužen do roku 2027. Zřejmě poslední kapkou ale byla tragická nehoda v Adršpachu na Náchodsku. Na rovném a přehledném úseku srazil dva chodce – horolezce Matěje Molcara a jeho kolegu Zikmunda Schwarzkopfa ml. Ve chvíli, kdy došlo k nehodě, jel podle informací Blesku 70kilometrovou rychlostí.

„Pak ujel a ve Zdoňově si domlouval s přáteli alibi. Prý aby řekli, že byl celou noc u nich,“ popsala Blesku jeho známá, která si nepřála uvést jméno. O tom, co je to za člověka, věděli prý všichni, včetně těch, kteří mohli zasáhnout. Nikdo tak ale neučinil. Policie ho po několikahodinovém pátrání našla a zadržela. Aktuálně je šofér ve vazbě. Hrozí mu 5 let vězení.

Nejde jen o mladé řidiče

V loňském roce od dopravních nehod ujelo celkem 17 683 řidičů, nejvíce jich bylo v roce 2019 – přes osmnáct tisíc. Jde o alarmující číslo, například v roce 2018 při takových nehodách zemřelo deset lidí. 247 řidičů bylo v roce 2020 odsouzeno za neposkytnutí pomoci po dopravní nehodě. Tresty za podobné jednání ovšem nebývají nikterak drakonické a Ministerstvo dopravy se proto rozhodlo, že připraví novelu zákona, od které si slibuje přísnější tresty a přívětivější statistiky.

Ministerstvo Martina Kupky (46, ODS) chce cílit zejména na mladší řidiče. „Tady ale nejde jen o ty dvacetileté kluky, kteří mají čerstvě řidičák. Vidíme, že jde často o řidiče kolem třiceti až čtyřiceti let. Jak to jde přes padesátku, tak případů ubývá. Buď už jsou tito lidé potrestaní, nebo se začali s věkem zklidňovat,“ řekl pro Blesk dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Vyšší tresty!

„Už víme, že ten člověk byl souzen, měl zákazy řízení, vědělo se o něm, že to porušuje. Tady je chyba i na straně státu. Mělo by se vymyslet něco, aby se to těm lidem vůbec nevyplatilo porušovat. Vytvořit takový mechanismus, který je od toho odradí. Ať už jde o vysoké tresty, které toho člověka lidsky zničí, nebo například zabavení majetku,“ domnívá se Budský.

Podle něj mnohdy lidi nic nemotivuje, aby své protizákonné činností zanechali. „Za maření úředního rozhodnutí jim hrozí dva roky vězení. Poté, co z vězení vyjdou ven, tak zase jezdí bez řidičáku, pod vlivem alkoholu nebo drog. Je jim to mnohdy jedno,“ doplňuje.

Navíc by se podle něj mělo více pracovat i s veřejností. „O takovém člověku lidé v jeho okolí musí vědět, že je nežádoucí. Aby jím pohrdali, aby takzvaně neměl to místo v hospodě u stolu s ostatními. Musí na něj vyvíjet sociální tlak z širokého okolí,“ míní Budský.

Doživotní zákaz řízení

Budský je zároveň i zastáncem doživotního zákazu řízení. „Jde o dvě roviny. V jednom případě o doživotní zákaz s tím, že po deseti letech může jít řidič na přezkum a příkladně získat řidičák zpět. Pak jsou ale případy, kdy je ten řidič natolik narušený, že není záruka toho, že bude bezpečně řídit motorová vozidla. A tady přichází ta druhá rovina, tedy doživotní zákaz řízení,“ dodává.

Trest zastrašující

Dopravní expert zmiňuje i jeden příklad ze zahraničí, který funguje v Americe nebo v Anglii. „Zaostáváme za vyspělými státy, tam používají zastrašující tresty ve stylu tříměsíčních praxí na soudním lékařství nebo patologii. Tam se podobní delikventi setkávají s oběťmi dopravních nehod nebo násilných trestných činů. Na vlastní oči vidí, jak to vypadá, když někdo někomu ublíží. V lidech se to pak zlomí,“ doplňuje s tím, že nad podobnými alternativními tresty se musíme zamyslet i u nás.