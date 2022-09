Bývalka zvrhlého miliardáře Epsteina se ve vězení nenudí: Skamarádila se se známou vražedkyní!

Na konci června byla bývalá přítelkyně miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66), šedesátiletá Ghislaine Maxwellová, odsouzena na dvacet let vězení za obchod se sexem. Epsteinovi sháněla mladé dívky, se kterými si pak magnát užíval. Ve vězení si za dva měsíce Maxwellová našla pozoruhodnou přítelkyni, a sice jednu z nejznámějších vražedkyň v USA, Narcy Novackovou (65). Ta roku 2009 nechala brutálně zavraždit svého manžela, dědice hotelu Fontainebleau Miami Beach Bena Novacka (†53) a jeho matku Bernice (†87).

Když byla před více než dvěma měsíci šedesátiletá Ghislaine Maxwellová odsouzena k dvaceti letům vězení, netušila zřejmě, jak brzy si tam najde kamarádku. Bývalá přítelkyně miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66) za mříže zamířila na konci června za to, že svému milému v minulosti sháněla mladé, často nezletilé, dívky, aby si s nimi Epstein mohl sexuálně užívat.

Soud rozhodl, že si Maxwellová trest odpyká ve věznici s nízkou ostrahou v americkém Tallahassee. Tam si vězeňkyně může „užívat“ v rámci možností jako běžná smrtelnice. Má například povolenou účast na tamní talentové soutěži, může sledovat vybrané filmy, sportovat nebo se učit mnoho různých kurzů.

Ve vězení si povídají dlouhé hodiny

Ve věznici si nově navíc našla blízkou přítelkyni. Jednu z nejznámějších amerických vražedkyň, pětašedesátiletou Narcy Novackovou. Ta nechala chladnokrevně zavraždit svého manžela, dědice hotelu Fontainebleau Miami Beach, Bena Novacka (†53) a jeho matku Bernice (†87). Nově vzniklé přátelství popsal britskému deníku The Mirror anonymně i jeden z pracovníků věznice.

„Vzhledem k jejich podobnému věku a minulosti není divu, že spolu dobře vycházejí. Tráví hodiny společným povídáním a vtipkováním,“ sdělil zdroj.

Na rozdíl od Ghislaine Maxwellové, která se narodila do majetné rodiny, si Narcy Novacková musela vše vydobýt od nuly. Do vlivného hotelového magnáta Bena Novacka se Narcy zamilovala v průběhu osmdesátých let, když pracovala jako striptérka v Miami. V roce 1991 se za milionáře provdala, což se moc nelíbilo její nové tchyni, Bernice Novackové.

Dokonalý život skončil nájemnou vraždou!

Život pro Narcy najednou vypadal jako splněná pohádka. Žila po boku krásného a úspěšného muže, bydlela v luxusním sídle a nemusela pracovat. Jenže idylka nevydržela věčně. Když Narcy po nějaké době zjistila, že jí je Ben nevěrný s pornoherečkou Rebeccou Bliss, byla vzteky bez sebe. Bála se, že by se s ní manžel mohl chtít rozvést a ona by neměla nárok na takový majetek, který měli společně jako manželé. Rozhodla se proto vraždit.

Nejprve objednala nájemné zabijáky, kteří v dubnu roku 2009 zabili její tchyni. O tři měsíce později si Narcy zařídila i vraždu svého manžela. Na toho v podkrovním apartmá hotelu Hilton v Rye Brook v New Yorku vpadli dva nájemní zabijáci, kteří ho ubili k smrti činkami a surově zřídili. Narcy si navíc přála, aby Benovi vrazi vypíchli oči, aby se už nikdy nemohl podívat na jinou ženu. Za organizaci dvou brutálních vražd byla Narcy Novacková v roce 2012 odsouzena na doživotí.