Na konci června byla v USA ke 20 letům vězení odsouzena Britka Ghislaine Maxwellová za to, že napomáhala finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi (†66) k sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. O zvrhlostech, které magnát před smrtí prováděl, promluvila i jeho bývalá masérka Gretchen Rhodesová, která se v současnosti věnuje hudbě. Byla prý nucena Epsteinovi masírovat bradavky, zatímco on se v její blízkosti ukájel!

Finančník a magnát Jeffrey Epstein zemřel ve věku šestašedesáti let ve vězení poté, co byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Na konci letošního června byla k 20 letům vězení odsouzena i Epsteinova přítelkyně Ghislaine Maxwellová. Ta podle verdiktu soudu miliardáři pomáhala tím, že mu dívky dohazovala. Proti červnovému rozsudku a výši trestu se Maxwellová ve čtvrtek odvolala.

Na světlo světa vyplouvají další mrazivá svědectví z dob, kdy Epstein na svém ostrově v Karibiku prováděl nechutná sexuální zvěrstva. Mezi oběti se přihlásila i finančníkova bývalá masérka Gretchen Rhodesová (45), kterou do jeho blízkosti nedotáhl nikdo jiný, než Maxwellová.

Nejdříve ji vzal na výlet, potom zneužil

„Moje pocity mi říkaly, drž se od ní dál. Jenže jsem si říkala, že je hezky upravená, slušná, výmluvná, tak proč bych neměla souhlasit s tím, co po mne žádá?“ vzpomínala v dokumentu Ghislaine Maxwell: The Making of a Monster bývalá masérka.

Rhodesová prý vždy toužila po tom stát se slavnou zpěvačkou. „Na začátku, když jsem přijela na ostrov, mne vzal i do New Yorku. Chtěl mi pomoc splnit můj sen stát se zpěvačkou,“ přiznala Rhodesová, která v současnosti skutečně namísto masáží živí hudbou. Po výletu z New Yorku však následoval tvrdý šok.

Hořká cena za úspěch

Původně měla Rhodesová být jako masérka k dispozici jen Maxwellové, později ale byla přivedena i za Epsteinem. „Slečna Maxwellová mě tenkrát poprvé doprovodila dolů do jeho pokoje a znovu mi vysvětlila, 'ať se během masáže stane cokoliv, to si nech pro sebe',“ sdělila masérka. Na to, co následovalo, by raději zapomněla.

„Byla jsem nucena udělat Jeffreymu speciální masáž, při které jsem mu musela masírovat bradavky, zatímco on masturboval,“ svěřila se po letech. „Byla jsem zaskočena. Snažila jsem se mu nedívat do tváře, dívala jsem se za něj a snažila jsem se od něj co nejvíce odtáhnout,“ doplnila masérka. V dokumentu dnes už dospělá žena uvedla, že to zpětně bere jako hořkou cenu toho, že dostala příležitost podívat se do New Yorku a zkusit se prosadit v hudbě.