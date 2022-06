V úterý byla za obchod se sexem odsouzena na dvacet let vězení šedesátiletá Ghislaine Maxwellová, bývalá přítelkyně miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66), známého finančníka a usvědčeného sexuálního násilníka. Právníci Maxwellové požádali o to, aby si odsouzená mohla svůj trest odpykat ve věznici, která inspirovala úspěšný seriál Orange Is The New Black z dílny společnosti Netflix. Vězeňkyně tam mohou chodit na aerobik, zahradničit nebo běhat na vlastní dráze!