Teenagerka se nemohla vyrovnat s rozchodem, na svého ex chtěla poslat nájemného vraha! (Autor: profimedia.cz)

Čtrnáctiletá dívka z USA byla zatčena poté, co se údajně pokusila najmout vraha na falešném webu rentahitman.com (objednej si nájmeného vraha), aby zabil jejího stejně starého bývalého přítele. Podle policie byla prozatímně umístěna do nápravného střediska pro mladistvé.

Její právník Michael Nunnery při úterním řízení vyjádřil s rozhonutím nesouhlas. „Má klientka je především mladistvá, aby mohla nějaký zločin spáchat, musela by mít nejdříve prostředky. Je to čtrnáctiletá dívka, nemá ani pět dolarů, které by zaplatila nájemnému vrahovi,” řekl pro zdejší Louisianskou zpravodajskou stanici WWLTV.

Satirickou internetovou stránku rentahitman.com založil v roce 2005 Bob Innes, díky kterému se zabránilo více než stovce pokusů o vraždu. Jak? Jednoduše předal informace „klientů” policii. „Dávám všem šanci, aby z toho mohli vycouvat,” popsal proces emailové korespondence, kde žadatelé musí znovu potvrdit, že mají v úmyslu poslat na svou oběť nájemného vraha.

Navzdory jasným znamením, že se jedná o podvrh, dostává Innes stovky žádostí od lidí z celého světa, kteří se pokusili zlikvidovat někoho ve své blízkosti. Na webovkách se mimo jiné nacházejí i falešné recenze, kde zákazníci děkují za provedené služby. „Přistihli mého manžela s chůvou a po bezplatné konzultaci náš vztah ukončili. Nyní sem svobodná a chci randit. Díky!” stojí v jedné ze smyšlenek, které mají nalákat potencionálně nebezpečné lidi.

