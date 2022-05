Tragédie, která před dvěma lety otřásla celým Slovenskem. Skupina čtyř otců a jejich pěti malých synů na konci srpna 2020 projížděla kolem Liptovského Trnovce. Jeli v dodávce, která na mokré silnici dostala smyk a srazila se s protijedoucím vozem. Boční náraz nepřežilo celkem pět pasažérů: Oliver (†11), Tadeáš (†11), Tobiáš (†10), Dávid (†6) a Marián (†43). Na místě byli mrtví. Všechny je pojil společný koníček – fotbal.

Marian zemřel spolu se svým synovcem Davidem, synem své nevlastní sestry. Zůstala po něm manželka Janka a dvě děti. Dcerka (8), která se jmenuje po mamince, trpí dětskou mozkovou obrnu a epilepsií. Srážku přežili tři dospělí a Mariánův syn Majko (2). Zachránila ho autosedačka. Cestující z dodávky s německou poznávací značkou vyvázli bez zranění.

Vyšetřovatel z Liptovského Mikuláše po skoro dvou letech vyšetřování dospěl k závěru. Ukončil přípravné řízení ve věci trestného činu zabití závažnějším způsobem a trestného činu ublížení na zdraví. Nyní hodlá podat obžalobu na řidiče dodávky Matúše (41), který byl den po nehodě obviněn. V případě prokázání viny mu hrozí 10 let vězení, informoval server pluska.sk.

Tragédie zasáhla pět rodin. Přesto však Matúšovi nic nevyčítají. Vědí, že na nebezpečný úsek silnice, kde se nehoda za deštivého počasí stala, upozorňují místní obyvatelé už dlouho. Po nehodě se při zkoušce drsnosti asfaltového povrchu ukázalo, že asfalt nesplňuje platné normy. Rok po nehodě byla silnice v délce čtyř kilometrů odfrézována a opatřena novým asfaltem.

„Mohlo se to stát komukoli, kdo by seděl za volantem. Výčitky svědomí jsou zbytečné, ničemu by nepomohly. Sám řidič přišel o svého malého milovaného syna, své jediné dítě. Ztratil také svého přítele. Všichni si ponesou smutek do konce života, musí se s ním naučit žít a Matúš se se svým obviněním musí teprve vyrovnat,“ sdělil novinářům přítel truchlících rodičů.