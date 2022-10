Největší idioti na českých silnicích: Chodec sanitku „vyfakoval“, řidič rovnou vybrzdil

S agresivním chováním se loni na začátku března setkali i zdravotníci vězeňské služby. Po dálnici D1 spěchali do nemocnice s nemocným vězněm, jeli na majáky.

Vyhlídl si je ale řidič stříbrné octavie, sanitku dojel a dožadoval se uvolnění cesty. Sanitka to ale udělat nemohla, z taktických důvodů to nešlo. Podobně by se totiž mohl chovat kdokoliv, kdo by chtěl vězně osvobodit.

„Hazardérovi došla trpělivost a začal sanitku nebezpečně podjíždět zprava. Zrovna ve chvíli, kdy v tomto pruhu jelo nákladní vozidlo. Přesto se šoférovi riskantní myškou podařilo před ně dostat, a jako bonus ukázal strážným v ochranných oblecích vztyčený prostředníček,“ popsal mluvčí policie Petr Vala. Tomu ale nebyl konec, šofér sanitku předjel a dupl na brzdu, čímž ji vybrzdil. Pohotovou reakcí řidiče vězeňské služby naštěstí nedošlo k tragédii.