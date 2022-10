Nejhledanější Čech Seidl hnije v senegalském vězení: Chcípnu tu jako krysa! Rodina se bojí nejhoršího

Stanislav Seidl (50) byl jedenáct let jedním z nejhledanějších Čechů, figuroval na seznamu Europolu a dlouhá léta kriminalistům unikal. Potuloval se přes různé země, dokonce jednou navštívil i Českou republiku. Do té by se teď rád vrátil. Již několik měsíců sedí v senegalském vězení, strádá a trpí zdravotními problémy.