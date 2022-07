Devětačtyřicetiletý Stanislav Seidl figuroval od roku 2016 na seznamu evropské policejní agentury Europol mezi nejhledanějšími zločinci. Seidl byl stíhán zejména za majetkovou trestnou činnost. V zahraničí zmizel v roce 2011 poté, co měl nastoupit do vězení za vyloupení optiky. Na počátku tohoto roku se rozhodl přihlásit na českém velvyslanectví v Dakaru a od té doby čeká na vydání do České republiky v senegalské věznici. Jeho strýc popsal, že tam prý trpí v hrozných podmínkách a má zdravotní obtíže.