Sdílené automobily jsou v poslední době čím dál oblíbenějším způsobem, jak se někam rychle a spolehlivě dopravit. Pro podobnou jízdu se rozhodla i dvacetiletá obyvatelka irského Mullinavatu. Ta si v polovině července přes společnost GoCar si vybrala vozidlo a vyrazila na cestu. Po chvíli si však uvědomila, že jí něco nesedí.

„Vyzvedla auto v jednom z depa GoCar. Čekala mne jen krátká jízda okolo deseti kilometrů,“ uvedlo pro The Mirror vyděšená nálezkyně. „Během jízdy jsme ucítila nepříjemný zápach, ale nevěděla jsem, co to je. Myslela jsem si, že za to může benzín,“ sdělila Irka.

Po chvíli se rozhodla zastavit a vozidlo zkontrolovat. Na to, co objevila v kufru, asi jen tak nezapomene. V zavazadlovém prostoru nalezla mrtvolu zhruba čtyřicetiletého muže, který byl už více než čtrnáct dní nezvěstný.

„Byla jsem úplně zkoprnělá a zavolala jsem ihned policii,“ přiznala dívka. Tamní policie se domnívá, že nalezený mrtvý muž byl posledním zákazníkem, který si ono vozidlo skrze aplikaci zapůjčil. „GoCar vyjadřuje hlubokou soustrast s blízkými zesnulého muže. V současnou chvíli pomáháme policii při vyšetřování této tragické události, ke které došlo před pár dny,“ vyjádřila se společnost.