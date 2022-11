Podcast: Dopisy pro vrahy do vězení a vzestup true crime. Proč nás přitahuje zlo?

Každá doba si vyprávěla příběhy, v níž mělo zlo pro tehdejší lidi děsivou podobu a zároveň jim bylo velmi blízko. Kupříkladu pohádky bratří Grimů popisují příšerné skutky a měly děti i dospělé pobavit a poučit. Tento aspekt podle novináře Ivana Dachse Hladíka zůstává dodnes, jen se mění způsob vyprávění.

Za současné zrození zájmu o osobnosti vrahů může podle redaktora Blesku série s postavou Hannibala, kterého v roce 1991 hrál Antony Hokins. O 16 let později vznikl film Hannibal: Zrození, který se zabýval kořeny osobnosti této fikční postavy. "Byla to doba, kdy lidé chtěli vědět, proč je ten vrah takový. Co za tím je, že ten člověk je poškozený. Chtěli vědět, co vedlo k tomu, že se stal vrahem a kanibalem," popisoval Hladík, jak se začalo měnit nazírání na vrahy.

Českým případům rozumím

Za první true crime podcast na světě bývá považovaný americký Serial z roku 2014, který měl za necelé 4 měsíce přes 68 milionů stažení. Od té doby se true-crime podcasty rozrostly do nejrůznějších podob. Od klasických rozhovorů nad případy po video z vyprávění vyšetřování, u něhož se tvůrkyně líčí. V českém éteru patří k nejúspěšnějším true crime podcastům Insta Crime Podcast, který vznikl jako součást Insta Crime Blogu věnující se výhradně českým kriminálním případům.

"Chtěla jsem více rozšířit povědomí o tuzemských případech, protože většinou, když slyším podcasty nebo čtu články, tak je to hlavně o zahraničních případech, které jsou neskutečně profláklé. Chtěla jsem vytvořit něco, čemu budu schopná dobře rozumět a budu moci vysvětlit, proč třeba dostal tolik a tolik let nebo proč byl obžalovaný z toho a toho. Sama bych si netroufla takhle posuzovat zahraniční případy," řekla Tereza Prošková z Insta Crime Podcastu.

Mílý vrahu,...

Její profil na instagramu sleduje téměř 30 tisíc lidí a z nich je 91% žen. Největší část z nich je ve věku 24 až 30%. Podle Terezy jsou ženy k vrahům a true-crime přitahované z pudovýdových důvodů. "Vemte si, že ženy už vlastně odjakživa tíhly k nějakým ‚alfa samcům‘, u kterých věděly, že je dokáží ochránit jakýmkoliv způsobem," jmenuje jeden z mnoha důvodů. Další je dle ní ten, že ženy mají potřebu se ostatní starat a doufají, že muže dokáží změnit a přivést ho na správnou cestu. "A pak je tady asi ta důležitější část, kdy ženy možná víc tíhnou k těm mužům z hlediska sexuální stránky," dodává.

Ona sama toho byla svědkem, když pracovala v české věznici, kde přicházela do kontaktu s vězni. "Určitě je k tomu táhne i ten pocit ‚zakázaného ovoce.‘ Vědí, že tam je nějaká nebezpečnost a je to pro ně něco nového. Ve vězení často chodily dopisy vrahům od žen, ať už to byly vysokoškolačky nebo ženy se základním vzděláním." Ideální představy o vrazích podle Terezy končí většinou ve chvíli, kdy je pachatel propuštěný.

Proč muže true-crime a vrazi tolik nepřitahují, proč je důležité odsouzené polidšťovat a jaké pořady vám doporučí, se dozvíte od milovníků krimi Terezy Proškové a Ivana Dachs Hladíka v Blesk Podcast: