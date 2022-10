Podcast: Agresivní Svatopluk Růžička zavraždil manželku i dceru. Všechny zabiju, vyhrožoval policii

Strašné události předcházelo mnoho jiných incidentů. Policie o domácím násilí v rodině věděla, několikrát tam zasahovala, Hana však nikdy nedala souhlas s trestním stíháním svého bývalého manžela. Filip později vypověděl, že musel několikrát chránit matku i sestry a kvůli otcově agresivitě u sebe dokonce nosil slzný sprej. Jen několik dní před vraždami ho dokonce otec pořezal na ruce.

Dne 18. února 2002 Růžička odešel do oblíbené hospody, kde se opil a byl tam až do rána. V pití pak pokračoval v podstatě celý den. Dcera Žaneta ho kolem jedenácté hodiny dopoledne slyšela, jak volá na policii. Do telefonu prý vykřikoval, že všechny zabije, pokud policie nepřijede. Podle dcery mu však operátor na tísňové lince prý položil telefon.

Nůž mi na ni spadl

Žaneta pak odešla do školy a doma zůstali zbylí dva sourozenci a jejich rodiče. Opilý Růžička se pohádal s exmanželou kvůli penězům, dětem a protože na ni žárlil. Skončilo to naprostou tragédií. Agresor zavraždil nejenom svou manželku, ale také dceru Vendulu, syn Filip unikl smrti jen o vlásek.

„Šel jsem do kuchyně a uviděl černý nůž. Nevydržel jsem to a vzal ho do ruky. Nechtěl jsem nikoho bodat. Šel jsem k ženě a spadl, přitom se musela bodnout. Pak si nic nepamatuji,“ tvrdil Růžička u soudu. Filip popsal, že když viděl, jak otec bodá do matky, začal ho mlátit hokejkou po hlavě, brutální Růžička ale nepřestal a naopak začal podat i do Venduly. Nakonec se ohnal i po synovi, tomu se ale podařilo utéct na schodiště, což mu zřejmě zachránilo život.

Haně se mezitím podařilo zavolat záchranku, brutální vrah se však vrátil a dál ji bodal. Po jejím těle nakonec i dupal. Přestože záchranka i policisté dorazili okamžitě, oběma ženám už nedokázali pomoci. Růžička za svůj strašný zločin dostal 18 let vězení.

