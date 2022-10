Podcast: Zadlužený Jaroslav Garaj vyvraždil celou rodinu. Dcerky (†2 a †4) před smrtí brutálně znásilnil, pak šel do hospody

Garaj se několikrát léčil na psychiatrii, lékaři se nejdříve domnívali, že možná trpí schizofrenií. To se ale nikdy nepotvrdilo a byla mu diagnostikována psychopatická porucha osobnosti. Ve dvaceti letech se Jaroslav Garaj seznámil s o pět let starší Annou, k níž se choval pozorně. Později se pár vzal a měl spolu tři děti.

Rodina měla velké problémy s finanční situací. Garaj nejprve pracoval jako ostraha továrny, později byl ovšem odsouzen za pokus o vloupání. Dostal dva roky, ale po šesti měsících byl za velmi dobré chování propuštěn.

S manželkou poté začali podnikat. Bohužel se jim nedařilo a začali se topit v dluzích. Neodváděli daně a jejich dluh s pohyboval okolo 150 tisíc korun. Někteří věřitelé chtěli své peníze ihned a manželé už nevěděli, jak dál.

Šílené řešení zoufalé situace

Jaroslavovi Garajovi bylo v době činu 30 let. Osudný sen se zeptal manželky Anny, zda by chtěla zemřít. Ta mu odpověděla, že ano, pokud se on postará o děti. Garaj jí to slíbil a pak ji udusil polštářem. Manželka ležela klidně a nebránila se.

Poté, co zabil manželku si Garaj sedl do obývacího pokoje, do něhož později přišla čtyřletá Veronika a ptala se po mamince. Šílený otec holčičku brutálním způsobem znásilnil, čímž jí způsobil mnohočetná vnitřní poranění. Následně dcerku utopil ve vaně. Stejný krutý osud čekal i o dva roky mladší Marii. Nakonec vrah popadl i desetiměsíční miminko, které vhodil do vany a nechal ho utopit.

Po vražedném řádění si Garaj napsal do kalendáře podivnou poznámku a vydal se do hospody. Kamarádovi Dušanovi tvrdil, že od něj manželka i s dětmi odešla. Nakonec se mu ale přiznal, co provedl. Kamarád jeho slova ovšem nebral vážně, domníval se, že je Garaj stále opilý a jde o hloupý vtip. Pak ale spatřil mrtvá těla Anny i dětí a zavolal policii.

Detaily děsivého případu Jaroslava Garaje se dozvíte v nové epizodě Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravil Blesk.cz ve spolupráci s Insta Crime Blogem: