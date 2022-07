Jaroslav Malý se potýkal s problémy už od mládí. Když později kvůli několika napadením skončil ve vězení, nesl to opravdu těžko. Za mřížemi se rozhodl, že bude vraždit. Později se pomstil na nevinných lidech, kteří s jeho uvězněním neměli společného zhola nic. Oběti si vybíral velmi podivným způsobem.

Recidivista Jaroslav Malý skončil ve vězení už v mladém věku. Právě za mřížemi se rozhodl, že se za svůj trest pomstí. Později do protokolu uvedl, že věděl, že musí někoho zabít. Nejprve chtěl zavraždit soudkyni a strážníka, kteří ho do vězení poslali. To si nakonec z různých důvodů rozmyslel a zaútočil na nevinné.

Malý po propuštění společně s Jaroslavem Gregarem a Pavlem Mayem, s nimiž se seznámil v kriminále, vykradl byt. Z něho si odnesl mimo jiné také revolver. Přidělal na něj podomácku vyrobený tlumič a byl připravený zabíjet.

Neušetřil ani novopečenou maminku!

Nebohé oběti si vybral naprosto náhodným způsobem. U prvních dvou ho zaujalo, že jejich zvonek svítil. Zazvonil a otevřít mu přišla starší žena. Neváhal a ihned ji střelil. V obýváku pak zaútočil na jejího vážně nemocného manžela. Upravená zbraň neměla takovou sílu, aby nebohé oběti rovnou zabila, vrah jim proto přelepil ústa lepící páskou a ještě několikrát vypálil. Jejich byt po hrůzném činu vykradl.

Další vraždu spáchal ve společnosti svých dvou kumpánů z vězení - Maye a Gregara. Tentokrát si oběti vybral podle telefonního seznamu. Manželé ovšem nebyli doma, místo nich otevřela jejich dcera, která u nich byla na návštěvě i s ročním dítětem. Malý ovšem neměl slitování ani s novopečenou matkou. Ani ta nezemřela po prvním výstřelu. Jakmile nabyla vědomí, okamžitě prosila o svůj život. Malý, ale na její slova vůbec nebral ohledy, pronesl děsivá slova a zavraždil ji!

Svých krutých zločinů šílený vrah nikdy nelitoval, naopak měl strach, že mu jednu vraždu nepřipíšou. U soudu se choval povýšeně a přál si dostat trest smrti. Popravě nakonec o vlásek unikl.

Co přesně Jaroslav Malý mladé mamince před vraždou řekl, jak to bylo s trestem smrti a jak nakonec vrah skončil, se dozvíte v nové epizodě Insta Crime Podcastu. Pořad Insta Crime Podcast pro vás připravuje Insta Crime Blog a Blesk.cz: