Šílená sekta Óm šinrikjó s neméně šíleným vůdcem Šóko Asaharou způsobila smrt 13 lidí v tokijském metru a zranění více než 5 tisíc dalších. Do vagónů si pachatelé přinesli sáčky s nervovým plynem sarinem a vypustili jej ve vagonech metra. Od soudu nakonec 13 pachatelů odešlo s trestem smrti. Sekta ale páchala i jiná zvěrstva. Od útoku na metro uplynulo už 27 let.

Šóko Asahara, vlastním jménem Macumoto Čizuo, se narodil do rodiny s devíti dětmi. Hned od narození trpěl vrozenou vadou, kvůli které byl na jedno oko slepý a na druhé špatně viděl. Skončil ve škole pro nevidomé, tady se začala projevovat jeho násilná stránka. „Násilí bylo jeho koníčkem. Když se naštval, nebyl způsob, jak ho zastavit,“ popisoval tehdy jeden z jeho bývalých spolužáků.

V roce 1984 založil sektu Óm šinrikjó, Asahara zaujal tisíce lidí nejen v Japonsku, ale i napříč světem. Jeho obdivovatelé prohlašovali, že jejich vůdce dokáže hodiny levitovat. Mezi jeho stoupenci byli velmi vzdělaní lidé, vědci nebo lékaři. V překladu měla sekta název Nejvyšší pravda.

Vůdce sekty svým obdivovatelům slíbil hlavně osvícení a lepší život, který překoná jejich pozemské potřeby. Bizarní bylo například to, že pro „spojení s vůdcovou myslí“ nosili stoupenci čepici s elektromagnety. Jednou z podmínek pro přijetí bylo odevzdání veškerého majetku ve prospěch vůdce. Sekta tak získala miliardové prostředky a také mnoho pozemků.

Co bylo před útokem

Z „mírumilovné“ sekty se ovšem postupně stávala skupina vraždících bestií. Svědčí o tom třeba případ vraždy právníka Cucumiho Sakamota, který proti sektě bojoval, snažil se a pomáhat bývalým členům i rodinám, které se bály o své nejbližší pohlcené fanatickým společenstvím. Krutá odplata na sebe nedala dlouho čekat. Členové sekty zabili nejen advokáta, ale také jeho ženu a dítě.

Zločin se odehrál v listopadu 1989. Skupina mužů vnikla do právníkova domu a vytáhla z postýlky jeho ročního syna Tacuhika, Jeden ze stoupenců kultu, mimo jiné vystudovaný lékař, pak mu vpíchl do těla chlorid draselný. Nevinné dítě to nemělo šanci přežít.

Injekci smrtícího roztoku dostala i Sakamotova žena Satoko. Vrazi ji brutálně zbili, osudným se jí však stal právě zmíněný jed. Právníka, který jako jediný přežil smrtonosnou dávku a ránu kladivem do hlavy, nakonec vrazi uškrtili. Aby se zbavili těl, uložili je do sudů a rozvezli do tří rozdílných japonských prefektur, kde je zakopali do země.

Příprava na útok

Stoupenci psychopatického Asahary začali na úpatí hory Fudži připravovat smrtící nervový plyn sarin. V červnu 1994 – rok před útokem na metro – jed chtěli vyzkoušet na soudci z města Macumoto. To se jim ale nepovedlo, vítr se totiž otočil proti nim a zamořil celou jejich dodávku.

Útok si sice vyžádal osm mrtvých, zachránil ale zřejmě tisíce jiných. Sektářští chemici radši začali mixovat slabší směs sarinu.

Útok v metru

Do světových dějin terorismu se nesmazatelně zapsal útok z 20. března 1995. Ráno do metra proudily statisíce obyvatel ohromné metropole Tokio. Mezi nimi i několik členů šílené sekty, kteří měli v sáčcích obalených papíry nervový jed sarin. Ve třech vagónech v centru města propíchli sáčky, avšak se jim to nepovedlo tak, jak by si zřejmě představovali. Sarin se sice rychle odpařuje, ale po naředění proudícím vzduchem také poměrně rychle ztrácí účinnost.

Nakonec si útok vyžádal celkem třináct mrtvých, v nemocnici však skončilo přes pět tisíc lidí. Často proto, že neviděli či nemohli pořádně dýchat. Asahara se sice před policií skrýval, ta ho však nakonec vypátrala v jedné z budov patřící sektě.

Tresty smrti

Policie celkem pracovala s téměř dvěma sty podezřelými, trest smrti nakonec dostalo třináct lidí, mezi nimi i Šóko Asahara. Ačkoliv útok se odehrál v roce 1995, k vykonání poprav došlo až v roce 2018. Vůdce i jeho nohsledy Japonci oběsili.