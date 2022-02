Na 28. února 1967 se obyvatelům Vlčič na Jesenicku nevzpomíná lehko. Surový žárlivec, násilník a nakonec i vrah Josef Svoboda (†43) své ženě a dětem několikrát vyhrožoval, že je zabije. A toho dne proměnil slova v činy. Sekerou sprovodil ze světa pět svých dětí (†8 až †18), tchána (†64) a sousedku (†17). Pak spáchal sebevraždu skokem do lomu. Manželka jeho řádění zázrakem unikla, ale z hrůz se za stěnami léčebny už nikdy nevzpamatovala.

Josef Svoboda (†43) rozhodně nebyl ideálním manželem. Svou krásnou ženu Drahomíru miloval, ale také na ni chronicky žárlil a chtěl ji jen pro sebe. Despotický manžel se nebál jít pro hrubé slovo a pár facek daleko, ale u toho to bohužel neskončilo. Rodině v jednom kuse vyhrožoval, že všechny zabije a rozseká sekerou. Drahomíru také znásilňoval, když mu nebyla po vůli. Za to byl v roce 1960 odsouzen na dva roky vězení.

Nejdřív zabil syny

V minulosti od Josefa jeho žena několikrát odešla, vždy se ale vrátila. Odsouzení Josefa ale Drahomíru utvrdilo v tom, že je její manžel tyran, se kterým se musí rozvést. Urgovala soud, aby uspíšil rozvodové řízení. Ten nařídil líčení na 28. února 1967 v 7:45. Stání se ale Josef nezúčastnil a místo toho rozpoutal peklo.

Drahomíra byla s dcerkou Elenou u svých prarodičů ve Vlčicích-Dolním Lese. Chlapci zůstali sami v rodném domě v Bukovicích, kde žena nechala Josefovi rozvodové papíry. Šílený Svoboda mezi jednou a třetí ráno ubil tupou stranou sekery své čtyři syny Josefa, Karla, Zdenka a Luďka. Nedal jim žádnou šanci, zaútočil na ně, když spali a nemohli se bránit.

Udělám z tebe sekanou!

Pak pokračoval k domu svého tchána a tchyně aby si vzal to, co chtěl – Drahomíru. „Utíkej, Draho, utíkej!“ zvolala vyděšená Marie Formánková, když viděla po sedmé ráno v kuchyni Josefa se sekerou v ruce. Ten tchyni okamžitě napadl, pak pokračoval do pokoje tchána (†64), které také jako sprovodil ze světa sekerou a následně hledal Drahomíru.

Manželku našel nedaleko a táhl ji násilím zpět k domu, aby jí ukázal, co provedl. „Podívej se, a teď to čeká na tebe. Z tebe udělám sekanou,“ řekl Svoboda Drahomíře. Maminka zavražděných chlapců byla vyděšená na smrt, bránila se a křičela, což přivolalo její dceru Libušku, která byla společně se sestrou Elenou na návštěvě u prarodičů s matkou. Libuška záhy dostala ránu sekerou do hlavy, ale stihla utéct k sousedům, odkud přivedla i sousedku Annu Cuhrovou (†17). Mladou sousedku i dceru hrdlořez zavraždil. Pak Svoboda vyběhl hledat manželku k silnici, Drahomíra se ale tou dobou schovávala na půdě za komínem.

Drahomíra strávila zbytek života v blázinci

Josefova odchodu využila zraněná tchyně a z posledních sil se dostala k sousedovi, aby zavolal veřejnou bezpečnost. Ta si ale pro Josefa už přijet nestihla. Vrah usoudil, že Drahomíru už nezíská a nechce být chycen, a tak zbaběle spáchal sebevraždu skokem z lomu Hutberg.

Vrah po sobě zanechal celkem sedm obětí. Maniak zabil své čtyři syny, dceru Libušku, tchána a sousedku Annu Cuhrovou. Masakr přežila jeho tchyně, dcera Elena a manželka Drahomíra. Ta se ale z hrozného zážitku nikdy nevzpamatovala a celý zbytek života strávila v léčebně.

Nebýt činu Olgy Hepnarové v roce 1973, bylo by řádění Josefa Svobody 28. února 1956 nejhorší masovou vraždou na území tehdejšího Československa.