Nejznámější česká masová vražedkyně Olga Hepnarová zabíjela před 50 lety: Celý svět měla za nepřítele!

Vražedkyně Olga Hepnarová (†23) najela 10. července 1973 nákladním autem na tramvajovou zastávku na Strossmayerově náměstí. Zabila osm nevinných lidí, kteří měli pouze tu smůlu, že byli ve špatný čas na špatném místě. Dalších jedenáct zranila. Hepnarová vše dopředu naplánovala a jejím cílem bylo zabít co nejvíce osob. Nakonec dostala trest smrti a byla poslední popravenou ženou v Československu. Od hrůzného činu uplynulo 50 let.

Na nástupní tramvajový ostrůvek na pražské třídě Obránců míru, před domem č. 9 najela Hepnarová schválně poté, co už ho jednou minula. Při prvním pokusu byla totiž zklamaná z nízkého počtu možných obětí.

Při druhém pokusu už na chodník najela a z pětadvaceti čekajících zabila osm lidí, dalších jedenáct velmi těžce zranila. Vražedkyně jednala podle soudních znalců mimořádně chladnokrevně a promyšleně. Několikrát dokonce objela tramvajové nástupiště a zas se k němu vrátila. Pořád se jí totiž zdálo, že na něm není dostatek lidí, chtěla jich zabít co možná nejvíc. Prý proto, že nenáviděla společnost.

„Já jsem tam měla s Karlíkem sraz, chtěla jsem mu jít koupit nové kalhoty. Když jsem ale přišla, bylo kolem plno sanitek, lidi pobíhali a něco křičeli. Nejhorší to bylo na chodníku, tam byl nějaký krámek s fotografiemi a před něj skládali mrtvé, zakryté prostěradly. Byl tam i můj chlapeček...“ vypráví matka chlapce a ještě dnes se otřásá hrůzou, když si tu scénu vybaví.

Svět je mým nepřítelem!

Hepnarová do policejního protokolu uvedla, že „...celý svět je mým nepřítelem.“ Tři dny před svým činem napsala dopis některým pražským redakcím a obhajovala v něm to, co se chystala spáchat.

„Jsem člověk, který se pohybuje v mezích duševní normy, a tímto dopisem se chci bránit proti případnému znevážení mého činu. Dnes ukradnu autobus a plnou rychlostí vjedu do davu lidí, asi někde na Praze 7. Zaviním smrt x lidí. Budu souzena a potrestána...“ stálo v textu.

Hepnarová skončila v psychiatrické léčebně už když byla v osmé třídě, pokusila se totiž o sebevraždu. Celý život se cítila osamělá, je možné, že trpěla hraniční poruchou osobnosti. Svůj útok naplánovala velmi pečlivě, původní plány vykolejit rychlík nebo odpálit bombu nakonec vzdala, protože byly technicky příliš náročné. U střelby se pak bála, že bude zneškodněna dříve, než zabije dostatečný počet lidí.

V dubnu 1974 byla Olga Hepnarová odsouzena k trestu smrti. O rok později byla v pankrácké věznici oběšena. Šlo o poslední popravenou ženu v tehdejším Československu.