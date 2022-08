Marjam za vraždu manžela dostala trest smrti: Popravila ji vlastní dcera!

Dívce bylo šest let, když došlo k zabití jejího otce. Manžela měla zabít její matka Marjam Karímíjová, která měla dlouhodobě čelit týrání ze strany manžela. Snažila se svého muže přimět, aby souhlasil s rozvodem, ale ten to odmítal. Otec Marjam Ebrahím se snažil se svým zetěm promluvit a domluvit mu, aby souhlasil, ale marně. Všechno nakonec skončilo rodinnou tragédií.

Marjam měla manžela za pomoci svého otce zabít a oba dva skončili ve vězeňské cele. Šestiletá holčička, která zničehonic zůstala bez matky i otce, skončila v péči rodičů zesnulého otce. Ti jí řekli, že její rodiče zemřeli. Marjam a Ebrahím dostali trest smrti. 22. února loňského roku oba dva byli převezeni do cely smrti. Poslední chvíle Marjam strávila ve vězení Rašt. Ebrahím byl popraven letos v červnu. Později byla popravena i Marjam.

V íránském pojetí islámského práva spadá vražda do třídy zločinů kisás, které mohou být trestány formou krevní msty. Vražda je považována za soukromou záležitost, tudíž o trestu pachatele rozhoduje rodina oběti. Příbuzní se tak mohou rozhodnout, zdali přistoupí ke krevní mstě či přijmou finanční vyrovnání místo toho, aby byl pachatel popraven. Pozůstalí po manželovi Marjam požadovali „život za život“.

Do věznice byla proto převezena Marjamina dcera, která rozsudek sama vykonala. Zatímco její matka stála na židli s oprátkou kolem krku, její dcera podkopla židli, a oběsila tak svou vlastní matku. Ředitel íránského oddělení pro lidská práva Mahmúd Amíry-Moqaddam uvedl, že soudní systém „přeměňuje“ oběti na popravčí. „Dítě dostali do nemožné situace, kdy říkají, tvá matka zavraždila tvého otce a jsi to ty, kdo rozhodne o jejich osudu,“ uvedl Mahmúd a dodal, že stále víc rodin přijímá raději finanční kompenzaci místo trestu smrti. „Navzdory čtyřiceti letům propagace násilí prostřednictvím trestu smrti je stále větší počet lidí, kteří jim říkají ne, i když se to týká členů jejich rodiny,“ uzavřel.