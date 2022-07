Milovník bojových sportů a student gymnázia Jiří Popelka ve svých sedmnácti letech zosnoval šílený plán útěku na Západ. Promýšlel ho rok a tři měsíce se na akci připravoval. Aby mohl ukrást zbraně a auto svého otce, celou rodinu vyvraždil. Pomáhal mu při tom o rok mladší kamarád Zbyněk Škornička. Prchnout do zahraničí se ale mladíkům nepodařilo.

K brutálnímu masakru došlo v noci 29. dubna 1989. Jiří Popelka neměl žádné citové pouto ke členům své rodiny a tak naplánoval, že je všechny zabije. Společně s kamarádem Zbyňkem chtěli utéct do západního Německa a tam se věnovat bojovým sportům.

V hlavě studenta Jirky se zrodil děsivé a brutální schéma. Jeho otec byl vášnivým sběratelem zbraní a mladíci předpokládali, že těch se k útěku zmocní. Proč zbraně prostě neukradli a nezmizeli? Jednak proto, že se zřídkakdy stávalo, že by byl dům Popelkových prázdný, a za druhé proto, že chtěli ukrást i auto. Starší z teenagerů proto rozhodl, že všechny členy jeho rodiny zabijí. Navíc navrhoval zavraždit i rodinu Škorničky, ten to ale nedovolil.

Rodiče neměli šanci

Po masakru chtěli odjet na Šumavu, zbavit se tam auta a dalšího půl roku žít mimo civilizaci. Lovit zvěř, fyzicky se zdokonalovat a připravovat se na překročení hranic.

Osudný den začal dle plánu a Popelka odcizil otcovi zbraně. Nabil je a schoval v pokoji. Pak pustil do domu kamaráda, který se ukryl u vstupu na půdu. Když všichni členové domácnosti spali, mladíci zaútočili.

Jirka nejprve vystřelil na maminku, ač byl maskovaný, poznala ho. Křičela na něj, co to dělá a snažila se mu zbraň sebrat. Stejně tak otec, který se po chvíli na chodbě objevil. Marně. Začal totiž střílet i Škornička a rodiče neměli šanci.

Uškrtil svou sestru

Popelka pak zastřelil i babičku a vydal se do pokoje mladší sestry Naděždy. Tu se snažil uškrtit, ale nedařilo se mu to. Dívka ho prosila, aby ji vzal s sebou, ale on se ji dál snažil zabít. Škrcení se mu ale nedařilo a tak přitvrdil a rozhodl se pro jiný způsob. Čtrnáctiletá Naděžda umírala dlouho a trýznivě.

Dvojice útočníků se po vraždách daleko nedostala. Drobnou hloupostí na sebe upozornili krátce po vraždách. Neroszvítili si totiž světla v autě a zastavila je policie. Kolínským masakrem, který spáchali dva nezletilí v samém závěru osmdesátých let, se zabývaly Tereza a Petra v novém díle pořadu Insta Crime Podcast. V něm se dozvíte podrobnosti šíleného plánu Jiřího Popelky, to jak vlastně zavraždil mladší sestru i jak to bylo s jejich dopadením a proč dostali poměrně nízké tresty. Novou epizodu podcastu si pro vás připravil Blesk.cz a Insta Crime Blog.