Poté, co 4. června v nemocnici na Bulovce umírá na následky atentátu Říšský protektor Reinhard Heydrich, přetekl německým okupantům pohár trpělivosti a začaly kruté represe zamířené na československé obyvatelstvo, známé jako heydrichiáda. Často k tomu nacisté využívali vykonstruovaná obvinění, jako tomu bylo v případě gymnázia a Vyšší průmyslové škole v Roudnici nad Labem.

Studenty udal jejich ředitel

20. června roku 1942 vtrhlo gestapo a německé četnictvo do školy a zatklo celkem 85 studentů a studentek 6. a 7. ročníku z tamního gymnázia a Vyšší průmyslové školy. Zatčení žáci byli převezeni do Malé pevnosti v Terezíně nedaleko Roudnice nad Labem. Jak uvádí Denik.cz, důvodem zatčení více než osmi desítek žáků prý byl připravovaný atentát na řídícího učitele německé obecné školy Alfréda Bauera. Ten od začátku 20. let minulého století učil v česko-německém pohraničí, byl aktivním nacistou, udavačem a kronikářem.

Atentát na ředitele měl údajně chtít uskutečnit žák septimy Karel Dvořák, kterému se zamlouvala dcera ředitele Ingeborg. Ve škole také působila malá odbojová skupina, která měla atentát na protektora Reinharda Heydricha schvalovat a členové odboje tak byli pro gestapo jasnými podezřelými. Své obavy z možného atentátu ohlásil nacistům sám Bauer. Vše mu odsouhlasil i student Lipinsky, který byl gestapem osudný den také zajat, avšak jako jediný byl ještě téhož dne propuštěn.

Někteří žáci se mohli vrátit

„Byla sobota… Už končila druhá hodina, pořád nezvonilo, a tak profesor, my mu říkali Áron, vyšel na chodbu, chvíli se tam zdržel, vrátil se celý bledý a říkal, že je na škole gestapo. Také jsme byli vyjevení," vzpomínala pro Deník tehdejší studentka gymnázia Ludmila Daňková. Celkem 85 žáků obou škol bylo odvezeno do Malé pevnosti v Terezíně. Tam čekali na výslech, který rozhodl o jejich budoucnosti. Během výslechů byli žáci psychicky i fyzicky týráni a byli donuceni k tomu, aby se přiznávali ke všemu, co na ně gestapo vytáhlo.

Většina ze zatčených roudnických studentů byla nakonec po několika týdnech nebo měsících propuštěna na svobodu. Ke studiu se však žáci již vrátit nemohli a byli zařazeni do běžného pracovního procesu. Z Terezína se domů nevrátili Miroslav Lácha a Zdeněk Kubeš, jejichž zdravotní stav dlouhou dobu v pevnosti nezvládl.

Bauer nakonec skončil na šibenici

Nejhorší zpráva ale čekala na devatenáct chlapců a jednu dívku. Ti byli rozhodnutím soudu poslání do koncentračních táborů v Osvětimi, Buchenwaldu a Flossenbürgu. Jedenáct z nich hrůzy koncentračních táborů nepřežilo nebo zemřeli na následky dlouhodobé podvýživy či celkového selhání organismu.

Ředitel a iniciátor celého zatýkání Alfréd Bauer byl na podzim roku 1945 odsouzen městským lidovým soudem k trestu smrti. Ten byl vykonán 23. listopadu 1945 kdy byl v Roudnici nad Labem oběšen.