Žen je nyní v IT o několik procent víc než během covidových let. „Před pandemií to byla zhruba jedna žena na dvanáct mužských uchazečů, nyní se to pohybuje někde okolo 1:7,“ řekl Blesku respondent z oboru. Přivedl ženy do technologických firem koronavirus nebo jde o dlouhodobý trend? Co je na technologiích láká? Setkávají se v IT s diskriminací? A proč některé firmy zaznamenaly naopak útlum uchazečů o zaměstnání „ajťáka“?

Do českých, polských a maďarských technologických firem míří stále více žen, ukázal to průzkum společnosti No Fluffy Jobs. Na základě dat konzultační společnost Deloitte se jejich počet v IT každoročně zvedne zvedne o procento. Zatímco v roce 2019 tvořil podíl „ajťaček“ 22,4 %, prognózy pro tento rok činí až 25 %. Více žen v IT průmyslu Blesk Zprávám potvrdily i technologické firmy.

„Určitě se zájem o technické pracovní pozice u nás ze strany žen zvýšil. Před pandemií to byla zhruba jedna žena na dvanáct mužských uchazečů, nyní se to pohybuje někde okolo 1:7. Zároveň nám v posledních 2 měsících začalo proudit relativně dost poptávek od uchazeček z Ukrajiny, tam je ale logicky větší poměr žen než mužů,“ řekl Pavel Herceg ze společnosti Riganti.

Do IT ženy přilákala mimo jiné pandemie. Během „covidových let“ mnoho lidí dosavadní práci ztratilo, mezi důvody patřilo třeba snižování počtu pracovních míst ze strany vedení. Ženy tak měly prostor změnit svou profesi a zamířit právě do IT. Právě toto odvětví přitom slibuje stabilitu a zároveň možnost profesně stoupat. Výhodou jsou také dobré mzdy a flexibilita, píše server Root.

Některé firmy se ale shodly, že se počet žen v IT tolik neliší jako z doby před pandemiií, jak Blesk Zprávám řekly například firmy OG Soft, Smart One nebo Pixelmate. Podle IT pracovnice Veroniky (28) zastávají ženy v IT jen některé pozice. „Do našeho oddělení jsem přišla jako první konzultantka, ženy tam byly jen jako projektové manažerky,“ okomentovala situaci pro Blesk Zprávy.

„Po mně přišla ještě jedna kolegyně čerstvě po škole. Ale ve vedení a vyšších pozicích jsou to prakticky pouze muži. Nicméně necítím žádné vyloučení kvůli svému genderu,“ dodala. Jiné firmy naopak pozorují příliv žen do IT jako dlouhodobý trend, který z krátkodobého hlediska nemusí být tak patrný.

Pro matky, cestovatele i Nepražáky. Zájem o IT začal už před pandemií

„Větší zájem žen o IT obor zaznamenáváme již pár let a začal už před obdobím pandemie. Tento trend pokračuje i nadále, nicméně v současné době ovlivněné nepříznivou ekonomickou a geopolitickou situací sledujeme větší útlum na trhu práce a snížený počet aktivních uchazečů, než tomu bylo před pandemií,“ vysvětlila Blesk Zprávám Leona Řežábová, personální ředitelka v Solitee.

Lidé jsou podle ní opatrnější, když se rozhodují o změně zaměstnání, a nejsou tak otevření novým pracovním příležitostem. „Jde však o komplexní pohled, který není jen o ženách v IT, ale kandidátech obecně. Co se týká žen, jsme rádi, že v našem oboru jich postupně přibývá, a přestože ne přímo skokově, tak větší zájem o IT obor je zcela zřejmý,“ doplnila Řežábová ze Solitey.

Objektivní průzkumy, jak velký dopad měla pandemie na odliv žen do IT, zatím nejsou. Dá se ale odhadovat, že ženy byly během koronaviru více zatížené péčí o domácnost a bylo pro ně výhodnější najít si zaměstnání na dálku. Možnost práce z domova uvedlo v průzkumu No Fluffy Jobs jako výhodu až 77 % dotázaných. Nemusí však jít „jen“ o práci z domova, ale třeba i příležitost pracovat na dálku a u toho cestovat, jak píše Czechitas.

„Pandemický boom v digitálním průmyslu vytváří ještě více pracovních míst,“ okomentovala podle Rootu výzkum manažérka Małgorzata Kuśová z Ringier Axel Springer Tech. Kromě toho do IT mohou bez problému vstoupit i zájemci či zájemkyně s netechnickým vzděláním. Často to bývají studenti sociologie, managementu nebo psychologie.

Problémem může být také to, že podle webu Czechitas, který odkazuje na výzkum Microsoftu, ženy odradí od IT už stejnojmenný předmět na střední škole. V oboru však nemusí být vyžadované studium ani předchozí praxe, požadované nejsou ani speciální kompetence.

Jen 27, 5 % dotázaných studovalo technický obor. 16 % žen absolvovalo jen samostudium, 15 % školení. Investice do juniorů se ale firmám vrací a navíc vytváří zdravější pracovní prostředí.

„Podle mě se IT velice rozšiřuje a hledá lidi i do pozic, kde nepotřebujete oficiální vzdělání a stačí rekvalifikace. Obecně je IT podle mě spíš otázkou praxe. A já sama se tam díky kurzům, jako je Czechitas nebo Codecademy, dostala,“ potvrzuje Veronika, která se do oboru dostala přes administraci webu, po kurzy a samostudium. „Určitě je fajn, že je možné práci dělat na home office, což ocení rodiče, ale také lidé mimo Prahu.“

Ženy rapidně mění své pracovní role. Diskriminace přetrvává

Kromě toho totiž IT nabízí velkou škálu pracovních míst, ať už chcete kódovat, psát marketingové články nebo pracovat na podpůrných pozicích. Sama čtvrtina respondentů z IT tak na začátku nevěděla, na co se specializovat. Šlo hlavně o nejmladší uchazeče do 24 let. Motivací pro ně byli především přátelé, kteří už v oboru pracovali. Téměř polovině polských respondentek naopak chyběla sebemotivace.

V průzkumu téměř polovina respondentů uvedla, že k výkonu práce nemusí umět programovat. Více než 18 % procent zaměstnanců pracují jako testeři, 16 % dalších se stali projektovými manažery. Tzv. „frontend“, tedy například strukturu a formu textu na webové stránce vytváří 15 % zaměstnankyň. S „backendem“, tedy jakýmsi tělem serveru, pracuje 12 % dotázaných. Obojí zvládá 5,4 %.

„My jsme vzhledem k našemu poklesu zakázek nehledali nové IT pracovníky, ale mohu potvrdit, že se k nám hlásí hodně žen na kurz Testování aplikací, což je kurz pro vývojáře a testery. Zvýšil se zájem o tuto oblast a hodně lidí, nejen žen, mění rapidně své pracovní role a směřují se do IT, kde je více pracovních nabídek, peněz a samozřejmě i dlouhodobá budoucnost,“ sdílela zkušenost Zuzana Havlíčková z firmy LBMS.

Aby ale ajťáci dosáhli na vyšší pozice, samozřejmostí musí být neustálé vzdělávání, sledování trendů a nových technologií. Výběr vzdělávacích materiálů navíc rozhodně není omezený. Zároveň je však jednodušší cítit vyčerpání až syndrom vyhoření. A přestože se do IT hlásí více žen, diskriminace tu ještě pořád není vyloučená, jak píše Root.

„S předsudky jsem se přímo nesetkala, ale od kamarádek vím, že jim občas někdo naznačí, že se ženy do IT nehodí. Doufám, že se tato fáma brzy celospolečensky vymýtí. Nicméně i v kultuře, kde jsem předtím pracovala, jsem se setkala se šovinistickým přístupem, takže to určitě není jen problém v IT,“ zakončila pro Blesk Zprávy Veronika.