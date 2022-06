Paní Věra (70) poprvé pocítila příznaky své nemoci, když jí bylo 11 let. Srdce jí bušilo tak silně, že jí bylo na omdlení, tep cítila až v krku či v žaludku, zatmívalo se jí před očima. Jenže se psal rok 1963 a k dispozici bylo jen EKG. Nikdo netušil, co Věře vlastně je. Problémy se srdcem ji sice omezovaly při práci učitelky v mateřské školce, ale pomocí léků a svépomocí vše zvládala. První operaci podstoupila až v důchodu v roce 2013. Zlom nastal, když souhlasila, že vyzkouší implantát, který bude monitorovat její srdeční činnost.

Paní Věra nerada vyslovuje název své nemoci. První problémy pocítila v roce 1963, když jí bylo 11 let. Začalo jí silně bušit srdce. „To bušení je tak silné, že to cítíte v krku, žaludku, je vám mdlo, máte pocit, že necítíte nohy,“ popisuje svoje příznaky Věra.

„Nikdo tehdy nevěděl, co mi je. Mysleli si, že to mám po angínách, které jsem jako malá měla často. V 9. třídě, když jsem pobývala asi měsíc v nemocnici, mi řekli, že je to asi vrozené,“ vzpomíná na začátky léčby Věra a dodává, že tehdy na monitoring srdce existovalo jen EKG.

Věra nesměla od třetí třídy cvičit, nemohla příliš sportovat, ale rodiče ji příliš neomezovali. „Chodila jsem plavat a ráda jsem lyžovala. Jenže v té době ještě nebyly vleky a měla jsem problém vyjít kopec, protože jsem se strašně zadýchávala,“ pokračuje žena, která se nakonec stala učitelkou v mateřské školce. Jenže problémy se srdcem ji pronásledovaly i tam.

„Zničehonic se mi v práci udělalo slabo, podlamovaly se mi nohy, bylo mi na omdlení a srdce mi opět bušilo tak, že jsem to cítila všude a nemohla jsem dýchat. Samozřejmě mi pomohlo, když jsem si mohla lehnout, ale to ne vždy šlo,“ svěřila se Blesk Zprávám Věra.

Pomáhala studená voda

„Nijak zvlášť se se svými potížemi neléčila, ale naučila se s nimi žít. Věděla jsem, že mi pomůže např. studená voda, i prášky jsem nějaké měla. Jenže se to samozřejmě zhoršovalo,“ říká Věra. I přes to zvládla porodit dvě děti, i když za dozoru lékaře-internisty v případě, že by se její zdravotní stav zkomplikoval.

„V poslední době jsem však měla velké dýchací problémy. Mám doma 76 schodů bez výtahu, nejdříve jsem je vyšla v pohodě, postupně jsem jich ušla pár a musela jsem si odpočinou, a když jsem došla domů, musela jsem si lehnout, jak jsem lapala po dechu,“ vysvětluje Věra.

Skutečná léčba až v důchodu

Skutečně léčit se Věra začala až v důchodu. V roce 2013 podstoupila první operaci srdce, tzv. ablaci. Jedná se o metodu léčby poruch srdečního rytmu. Největší zlom nicméně pro Věru nastal v roce 2014.

„Pan profesor Táborský mi řekl, že by mě rád měl pod drobnohledem, a pokud budu souhlasit, pomůže to vědě. A na to já slyším, protože jsem si řekla, že když jsem já měla tyhle problémy, tak třeba já pomůžu ostatním,“ říká Věra.

Tehdy jí byl voperován implantát, který monitoroval její srdeční činnost. Lékař tak mohl sledovat stav pacientky a systém ho dokázal upozornit, pokud by se její stav zhoršoval, nebo mohlo dojít k srdečnímu selhání.

Nový systém od června v Česku

V květnu byl paní Věře voperován nový systém, který byl prezentován na kongresu Evropské arytmologické asociace v dubnu 2022. V červnu letošního roku bude tato technologie spolu s novou aplikací pro mobilní telefony přístupná pro první pacienty v České republice.

A Věra si ho nemůže vynachválit. Jak sama říká, nebere to vědecky, takže laicky vysvětluje, v čem vidí přínos svého přístroje, který může ovládat přes chytrý telefon. „Všechny informace mám tady, můžu si vyplnit, jak se dnes cítím, mám tu i informace o svém stavu, mohu si zobrazit své symptomy a můj stav se pravidelně každé dva dny odesílá lékaři,“ ukazuje svůj mobilní telefon.

„Pokud se necítím dobře, lékař může posoudit má data a říci mi, zda je to v pořádku, nebo mě naopak pozvat do nemocnice,“ přibližuje výhody telemonitoringu Věra.

Technologie identifikuje riziko srdečního selhání

„HeartInsight je systém, jehož zavedení do každodenní klinické praxe znamená pro pacienty delší a bezpečnější život v domácím prostředí s důrazem na optimalizaci léčby a pozitivní spolupráci lékaře a pacienta,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Táborský, místopředseda České kardiologické společnosti a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.

HeartInsight je nová úroveň aktivního telemonitoringu pacientů s pokročilým srdečním selháním. Jedná se o digitální technologii, která na základě sledování řady klinických a technických parametrů a jejich vyhodnocení vede k časnému rozpoznání potencionálního zhoršení srdečních obtíží.

HeartInsight dokáže v předstihu identifikovat zvýšené riziko selhání srdeční funkce a dokáže předpovědět potřebu hospitalizace. Upozorní lékaře v průměru 42 dní před potřebou hospitalizace, a tím poskytne prostor k proaktivní péči o pacienty.

Každý pacient má k dispozici aplikaci pro chytré telefony, díky níž může člověk se srdečním implantátem sledovat své srdeční epizody, zapisovat své potíže, komunikovat s implantačním centrem apod.

Aplikace Patient App je zdarma dostupná i v češtině a je navržena pro snadné použití bez nutnosti pomáhat pacientům propojovat chytré telefony se srdečními zařízeními.

Uklidnění pro pacienty

„Možnost kontrolovat stav baterie a telemonitorování samo o sobě přináší pacientům klid. Když kromě zaznamenaných událostí obdržíme informace o symptomech pacienta, můžeme online zkontrolovat, zda jsou symptomy spojeny se srdeční příhodou, a rozhodnout, zda má pacient přijít do nemocnice, či nikoli,“ řekl Helge Wuttig z univerzitní nemocnice Minden v Německu.

To potvrzuje i Věra. „Ano, přináší mi to klid. Pokud je vám zle a pociťujete úzkost a pokud nemám na blízku svou rodinu, tak aspoň vím, že mám díky tomuto přístroji spojení s odborníkem, který mi případně pomůže,“ říká nadšená seniorka, která dodává, že se cítí jako znovuzrozená.

Pacienti mohou aplikaci používat s dvěma desítkami kompatibilních zařízení. Lékaři mohou rozhodnout, zda chtějí, aby pacienti prostřednictvím aplikace zaznamenávali příznaky svých srdečních potíží. Použití aplikace pro pacienty je dobrovolné.

Aplikace také sleduje trendy srdečního tepu, stav baterie implantovaného zařízení a aktuální data, která jsou přenášena z implantátu pomocí systému Home Monitoring.

Věra: Ráda jsem pomohla vědě

Věra je ráda, že mohla testováním telemonitoringu přispět k rozvoji lékařské vědy. A nabádá ostatní seniory, aby se nebáli případnou pomoc v podobě digitální technologie využít.

„Samozřejmě, že v seniorském věku se uvažuje trošku jinak, než když jste mladý člověk otevřený možnostem. Ale tady nemají se čeho bát, za chvíli člověk ani neví, že tam přístroj má a je stále pod kontrolou, když mu bude úzko, má možnost se spojit s lékařem,“ uzavírá Věra.