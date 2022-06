Do operací srdce s pomocí virtuální reality se pustili v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí na Frýdecko-Místecku. Kardiologové zachraňovali i podplukovníka ve výslužbě Karla Wieceka (82).

Vojenský velitel měl před zákrokem poruchy rytmu srdce. „Zkomplikovaly se zánětem tlustého střeva a to znamenalo, že jsem nemohl užívat léky k fibrilaci síní, tedy k ředění krve,“ popisuje situaci pouhý den po operaci, provedenou s 3D brýlemi.

Třinečtí lékaři se s pacientem domluvili, že si projde zákrokem, při němž využili virtuální realitu. „Máme vyvinut svůj unikátní software,“ říká biomedicínský inženýr Jan Hečko (29). „Dík kardiochirurgům a též moderní metodě jsem zase »bojeschopný«,“ usmívá se Karel Wiecek z Ostravy.

Jak technologie funguje?

S nasazenými 3D brýlemi pracuje lékař s technikem a spolupráce trvá před i během operace. „Pracujeme se smíšenou realitou. 3D brýle se senzory zavnímají prostor, přidávají hloubkový rozměr. Brýle ovládám gesty, hlasem i rukama,“ popsal inženýr Jan Hečko.

Nemocnice v Třinci-Podlesí přikročila k metodě 3D brýlí a vlastního softwaru proto, aby viděla doslova do nitra pacienta. „Zvyšuje to kvalitu a i bezpečnost operačních zákroků. Pracujeme s větší přesností, je možnost posílat operatérovi do brýlí na jeho pokyn přímo ty údaje, které k výkonu potřebuje,“ vysvětlil Jan Hečko.

K jakým výkonům je vhodná?

Například při vadách srdečních chlopní, zkratových vadách, jako jsou defekt srdečních komor, u plastik plicních tepen a žil, u aort, píštělí, oušek levé síně a dalších kardiologických potížích.

„Obrovskou výhodou aplikace, kterou máme, je společná interakce lékaře s biomedicínským inženýrem, kdy oba současně mohou ovládat a prohlížet daný obsah,“ zmiňuje kardiolog Otakar Jiravský a dodává: ,,Zároveň může technik podsunout lékaři v podstatě jakýkoliv materiál přímo před oči. Jedná se o modely, lékařské zprávy, videonahrávky a další přínosné materiály.“

Pochlubili se v cizině

Systém zobrazení představili Třinečtí na kongresu v Minnesotě, na univerzitě v Krakově a na intervenční kardiologii v Bánské Bystrici. „Na pracovištích byli překvapeni, co vše už dokážeme zobrazit. Zájem o vyzkoušení byl obrovský, v oblasti technologie, ale i ve využití softwaru,“ říká lékař Jaroslav Januška.

Revoluční technologií s 3D brýlemi a se speciálním software v Třinci-Podlesí zoperovali už zhruba stovku pacientů. Operace trvají od 15 minut do čtyř hodin podle jejich složitosti.