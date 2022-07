V malém množství jako kafe, ale v tom velkém jako heroin. Tak podle odborníků působí nová volně dostupná látka kratom. Zelený prášek se v Asii nejprve užíval k lékařským účelům, ale našel si cestu i do Česka. Jenže zatímco v některých státech jihovýchodní Asie je podle Adama Kulhánka, vedoucího Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku na Klinice adiktologie Karlovy Univerzity, jeho užívání regulováno, v Česku je volně k prodeji. „Na export se ale z těch států může vyvážet,“ zmiňuje paradox.

Zelený prášek je k dostání v e-shopech, ale prodává se také v automatech v centru Prahy. „Prodejci hovoří o tom, že ta látka je pro účely sběratelství. Čili, že to je suvenýr a není určený k lidské konzumaci. Nedodávají k té látce další informace, o účincích nebo rizikovosti tak, aby se vyhnuli zákonu,“ vysvětlil Adam Kulhánek v podcastu. Jak rychle na něm vzniká závislost, nemají vědci zatím prokázané, ale mohlo by to být podle Kulhánka podobné jako u opiátů, mezi něž počítáme morfium nebo heroin.

Kromě nebezpečí vzniku závislosti může látka uškodit při konzumaci zvýšeného množství. Největší riziko hrozí nezletilým uživatelům: „Pokud dítě užije množství kratomu, které bude příliš vysoké, tak v útlumu bude mít potlačenou bolest, lehkou euforii, bude utlumenější, zrelaxované. Kdyby ale ta dávka byla nadměrná, tak ten útlum může být tak velký, že to může utlumit dýchací centrum a dítě může přestat dýchat,“ varuje před rizikovými následky adiktolog.