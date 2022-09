Podcast: Temná minulost věznice Leopoldov. Šílená vzpoura jako z filmu a 5 zavražděných dozorců při útěku trestanců

Vzpouru vězňů odstartovala amnestie udělená tehdejším prezidentem Václavem Havlem. Ta se samozřejmě netýkala vězňů odsouzených za nejtěžší zločiny. Právě takoví si odpykávali svůj trest v Leopoldově a nelíbilo se jim, že se nedostanou na svobodu.

Nejprve 15. března 1990 více než dvě stě vězňů zahájilo na protest hladovku. Postupně vzpoura nabírala na síle a trestanci získávali kontrolu nad věznicí. Dostali se k zásobám potravin, do dílen, kde si udělali bodné a sečné zbraně a dokonce i plamenomet. Získali přístup i do skladu léků, z nichž si vyráběli drogy.

Účastníků vzpoury přibývalo a neváhali vězně, kteří s nimi nesouhlasili, vzít jako rukojmí. Dokonce je v samém závěru události zamkli na střeše a tu zapálili. Po dvou týdnech musela být vzpoura potlačena násilím, protože trestanci odmítali jakýkoliv dialog. Na místě zasahovali obrněné transportéry, příslušníci jednotek rychlého nasazení a mnoho dalších ozbrojených složek, dokonce byli nasazeny i vrtulníky. Jeden vězeň spadl z budovy a zemřel, dalších 29 bylo raněných. Zraněno bylo také 11 zasahujících osob.

Iniciátor vzpoury i vrah dozorců!

Hlavním iniciátorem vzpoury byl Tibor Polgári. Ten se účastnil i následného útěku vězňů z Leopoldova v listopadu 1991. Sedmičlenná skupina, včele právě s Polgárim, využila střídání stráží a chvilkové nepozornosti dozorců.

Když zavraždili prvního strážného, sebrali mu uniformu a vydali do operačního střediska věznice. Tam zavraždili další čtyři dozorce a zmocnili se zbraní. Chtěli utéct do Polska a odtud do Austrálie. To se jim naštěstí nepovedlo a byli dopadeni, během snahy o útěk ovšem zranili několik dalších lidí.