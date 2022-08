Podcast: Mladou mámu našli na Nový rok zavražděnou a zohavenou. Vrah Marčík jí odpálil v těle petardu!

Zohavené tělo Blanky Žurmanové nalezl na Nový rok roku 1991 náhodný kolemjdoucí. Brutalita, s jakou byla zavražděna, i rozsah jejího zranění policisty šokovaly.

Při pitvě patologové dlouho nemohli přijít na to, co nebohé ženě způsobilo tak rozsáhlá poranění genitálií. Uvnitř pochvy však nalezli nezvyklý předmět. Analýza prokázala, že se jedná o část petardy. Tu pachatel Blance v těle odpálil ještě za jejího života. Kromě toho ji také vysvlékl, škrtil a bil.

Kriminalisté vyšetřováním zjistili, že mladá máma oslavovala příchod Nového roku s přáteli v Ostravě. Kolem desáté večer ale zábavu opustila a stopem se dostala do Frýdku-Místku. Bohužel nezamířila domů, ale vydala se do místního kulturního domu. Právě tam se seznámila s vrahem Antonínem Marčíkem.

Trpěl sexuálním sadismem

Marčíkovi bylo v době činu 24 let a trpěl sexuálním sadismem, s nímž se však neléčil. Násilné jednání u něj spouštěl alkohol, který pil velice často a ve velkém množství. V minulosti byl trestán za čtyři sexuální útoky, přičemž jeho nejmladší obětí byla devítiletá holčička. Z vězení ho propustili kvůli rozsáhlé amnestii.

Kriminalisté prověřovali všechny účastníky frýdeckomístecké zábavy, ale Marčík při prvním výslechu vysvětlil, co v danou dobu dělal. Policisté jeho alibi dále neprověřovali. Podle několika svědků se Marčík během večera dostal do konfliktu s ochrankou, protože uvnitř sálu odpaloval petardy. To už vyšetřovatelé věděli, že se jedná o trestaného recidivistu, a tak po něm vyhlásili pátrání.

Nakonec ho nalezli ve sprchovém koutě hotelového pokoje. Pokusil se spáchat sebevraždu. K činu se pod tíhou důkazů nakonec přiznal.

Brutálnímu novoročnímu zločinu se věnují dopodrobna moderátorky Tereza Prošková a Petra Macháčková v nové epizodě Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravil Blesk ve spolupráci s Insta Crime Blogem: