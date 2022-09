Podcast: Slaboduchý Ervín zavraždil Filipa (†10) a ukájel se nad jeho tělem, policie ho málem nedopadla

Filipa potkal těžký osud, jeho maminka totiž byla zavražděná. Ačkoliv si nesl v sobě tuto tragédii, byl chlapec bezproblémový a dobře se učil. Když ho proto 9. října 1992 tatínek nahlásil jako pohřešovaného, kriminalisté nepředpokládali, že by z domova utekl.

Následující den se bohužel našlo už jenom Filipovo tělo. Byl zavražděn bodnou ranou do hrudníku a na ostatcích byly stopy spermatu. Divné bylo to, že soudní lékař zjistil, že dítě před smrtí konzumovalo alkohol.

Přiznal se omylem

Kriminalisté bohužel neměli žádnou pořádnou stopu, vyslechli i vraha Filipovy matky, nikam to však nevedlo. Vše se změnilo úplnou náhodou. Brněnští policisté v prosinci vyslýchali muže, kvůli únosu miminka. Měl velmi nízké IQ a při výslechu odpovídal velice zvláštně. Byl to Ervín Bobek, který se kriminalistům jen tak mimochodem přiznal právě k vraždě chlapce v Praze.

Uvedl, že během návštěvy Prahy potkal na Žižkově chlapce, kterému nabídl ovocné víno přezdívané čůčo. Kluk se mu prý zalíbil a tak ho nalákal do nedalekého sklepa, tam na něj začal sahat, což se Filipovi nelíbilo a chtěl utéci. Jenže se mu to nepovedlo, vrah byl rychlejší. Bodl dítěti nůž do hrudníku, nad jeho tělem se uspokojil, zahrabal ho odpadky a odjel z hlavního města.

Ervín Bobek byl nakonec odsouzen na 20 let vězení a po odsouzení uvedl, že se za mříže těší. Detaily tohoto ohavného zločinu, který málem zůstal nevyřešen, se dozvíte v nové epizodě Insta Crime Podcastu. Ten si pro vás připravil Blesk.cz ve spolupráci s Insta Crime Blogem.