Podcast: Nejbrutálnější slovenský sériový vrah Rigo. Znásilňoval mrtvoly a na místě činu nechával ponožky

Ondrej Rigo je dodnes považován za nejbrutálnějšího slovenského sériového vraha. Na Slovensku strašným způsobem umlátil šest žen a nezletilého syna jedné z nich. Další tři oběti zavraždil v zahraničí. Mrtvá ženská těla pak navíc znásilnil a některé oběti okradl. Věk pro něj nehrál roli, jeho nejmladší oběti bylo 22 let, nejstarší byla o 66 let starší.

Slovák Ondrej Rigo skončil už jako dítě v nápravném zařízení, následně v dětském domově. Jeho otec byl kriminálník, matka později zemřela při nehodě. Problémy se zákonem měl i sám Rigo, před vraždami byl jedenáctkrát soudně trestaný, z toho byl šestkrát ve vězení.

S nejbrutálnějšími zločiny začal poté, co v prosinci 1989 utekl z Československa. Skončil v Německu, kde si požádal o azyl a právě tam spáchal první dvě strašlivé vraždy, které byly jenom začátkem jeho hrůzného řádění.

Dne 8. června 1990 se Rigo v časných ranních hodinách vloupal do přízemního bytu Heleny S. (†40) v Mnichově. Spící ženu umlátil železnou trubkou tak brutálním způsobem, že oběti praskla lebka. Mrtvé tělo pak znásilnil a z bytu utekl.

Útočil i v domově seniorů

O necelé dva měsíce později se Rigo vydal vraždit znovu. Přes balkónové dveře se vkradl do bytu osmadvacetileté ženy. Opět ji umlátil a její tělo znásilnil, nakonec mrtvou i okradl. Na místě činu zanechal jednu svou ponožku. Ta mu sloužila jako opatření, aby nezanechal otisky prstů.

Dříve než si policie stačila obě vraždy spojit, Rigo z Německa prchl do Amsterdamu. I tam vraždil. Osmapadesátiletou ženu ubil dlažební kostkou, znásilnil její tělo a byt vykradl. Po brutálním útoku se vrátil do Bratislavy. S vražděním ovšem nepřestal. Krátce po příjezdu do slovenského hlavního města se vloupal do domova seniorů a osmaosmdesátiletou Terézii umlátí pěstmi.

V Bratislavě zavraždil ještě další čtyři ženy, vedle jedné z nich spal její nezletilý syn, to však Riga nezastavilo a zavraždil ho také. Nejmladší ženskou obětí byla Henrieta O. (†22). Ta prožila před smrtí strašlivá muka, útok Riga totiž přežila a během toho, kdy ji znásilňoval byla naživu. Po několika dnech v nemocnici zemřela. Rigo se pokusil zabít i Janu, násada od motyky, kterou ji chtěl umlátit, se ale zlomila a jeho oběť se začala intenzivně bránit. Rigo raději utekl.

Brutální vrah se po zatčení ke svým činům nepřiznal a tvrdil, že to na něj všechno nastražili. A to i přesto, že měli kriminalisté nezvratné důkazy - krev obětí na Rigově oblečení, jeho sperma na místě činu. Dostal doživotí a letos zemřel ve věznici.

Detaily strašlivých činů Ondreje Riga i to, jaké pohádky policistům po zatčení vykládal se dozvíte v nové epizodě Insta Crime Podcastu. Ten si pro vás připravil Blesk ve spolupráci s Insta Crime Blogem: