Česko je v péči o děti ohrožené domácím násilím pozadu o 50 let: Pomoci má nové centrum

O domácím násilí v Česku se mluví, i když ne tak často, jak by si zřejmě odborníci přáli. O čem se ale téměř nemluví, jsou přímí svědci domácího násilí - děti. Stávají se tak neviditelnými oběťmi násilí a pomoci se jim dostává jen velmi pomalu. Centrum LOCIKA ve spolupráci s Nadací Sirius otevřelo proto v Česku první Dětské advokační centrum, která má právě pomoc dětem usnadnit. Jak řekla Blesk Zprávám Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA, stejná centra existují ve 32 státech Evropy už přes 20 let. Český systém tak v pomoci dětem výrazně zaostává.

Centrum LOCIKA v Praze je specializované centrum, které poskytuje odbornou péči dětem zažívajícím domácí násilí.

Nyní Centrum otevřelo Dětské advokační centrum, kterému říkají „výslechová místnost“. Není to ale žádná děsivá místnost s oboustranným zrcadlem, jak si ji možná lidé představí. Na zemi leží huňatý koberec, k dispozici jsou pohodlná křesla, kreslící koutek, místnost zdobí pokojové rostliny. Jen v rohu je kamera, která vede do vedlejší místnosti, a na stole mikrofon, který je naprosto nenápadný a neruší uklidňující atmosféru pokoje.

Proč tu nejsou hračky?

V místnosti překvapivě nejsou žádné hračky. „Primárně se snažíme zklidnit nervový systém dítěte a navodit atmosféru, která ho nebude příliš rozptylovat. V okamžiku, kdy je v místnosti hodně podnětů, tak dítě vystavené traumatu se dostává do stavu zvýšené ostražitosti a to nepomáhá tomu, aby začaly mluvit o věcech, které zažily,“ řekla Blesk Zprávám Petra Wünschová. Sama pracuje v oboru už 20 let, při rozhovoru mluví klidným hlasem, který je při diskuzi s dětmi velmi důležitý. A nejen to.

„Pracujeme i s takovými detaily, jako jsou vůně. Nepoužíváme výrazné parfémy, čichové vjemy mohou u traumatizovaných dětí vyvolat nepříjemné vzpomínky. Nemám ani rudě namalované nehty,“ ukazuje ředitelka a upozorňuje na měkký koberec a pohodlná křesla. „Snažíme se pracovat se smysly dítěte tak, abychom navodili co největší pocit bezpečí,“ vysvětluje Wünschová s tím, že nejdůležitější je, že dítě je zde respektovaným komunikačním partnerem.

Dítě tak ví, že dialog, který s ním vede proškolená osoba, je nahráván a sledují ho i další lidé. Místnost, odkud mohou odborníci sledovat diskuzi s dítětem, je hned vedle. Kamera dokáže přiblížit i ten nejmenší detail a citlivý mikrofon zachytí i ten nejtišší vzdech.

„Dítě bude o svém traumatu jen těžko mluvit srozumitelným hlasem. Technické vymoženosti napomáhají tomu, aby se výslech nemusel opakovat a aby se nemusely klást nepříjemné otázky dítěti neustále dokola, případně se nemusel nikdo doptávat,“ přibližuje opět Wünschová.

15 míst, 47 různých lidí...

A proč zde byla potřeba založit Dětské advokační centrum? „Pokud to vysvětluji laikům, tak jim říkám, že dítě, které je obětí trestného činu, musí jít nejméně na 15 různých míst a mluvit se 47 různými osobami. Děti jsou podrobeny dvěma typům soudně-znaleckého zkoumání a několika typům výslechů - na OSPOD, na policii a u soudu. Tato péče o rodinu stojí 1,3 milionu korun, ačkoli děti poprvé mluví s psychologem až po 6,5 měsících od rozhodné události, kdy v rodině zasahovala policie,“ vyjmenovává ředitelka Centra LOCIKA. Dítě už pak nevěří, že osoby, se kterými mluví, by mu mohly nějak pomoci.

Wünschová vše vysvětluje chatrně nastaveným systémem pomoci ohroženým rodinám i dětem. Pomoc těmto dětem je roztříštěna pod 5 různých ministerstev, která spolu špatně komunikují a zatím se nenašel nikdo, pro koho by byl zájem dítěte prioritou. Není tedy zajištěný jednotný koordinovaný postup, sběr dat ani financování těchto služeb.

Pražské advokační centrum má propojit sociální pracovníky, lékaře, policisty, psychology, státní zástupce či terapeuty, kteří případ dětské oběti řeší. Cílem je postupně zřídit střediska i ve všech ostatních krajích tak, jako jsou v nich intervenční centra a zrychlit tak pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují,

Zejména, když se hraje o čas. „Ze zkušenosti víme, že když začneme pracovat s malým dítětem, které je např. ve školce, tak šance na uzdravení z jeho traumatu je veliká. Když začínáme pracovat s teenagerem v pubertě, tak už jen můžeme mírnit následky, protože dítě vyrostlo v rodině, kde násilí zažívalo roky, a v pubertě už si na tu situaci zvyklo,“ říká odbornice.

Děti na následky domácího násilí umírají

V praxi trvá měsíce až rok, než se děti od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostanou k odborníkovi, který jim poskytne odbornou specializovanou pomoc. Šest až deset dětí ročně na následky násilí v rodinách v České republice zemře.

„Za posledních sedm let bylo utýráno celkem 39 dětí a dalších 700 má trvalé následky. Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo péči psychologa. To jsou alarmující čísla, která dokazují, jak je pomoc potřebná,“ dodává ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová.

Roste závažnost i intenzita násilí

Podle Petry Wünschové počty dětí, které zažívají v rodině domácí násilí, rostou, stejně tak rostou i počty těch, které mají psychické problémy. Bohužel ale roste i závažnost a intenzita násilí v rodinách. Může za to snad covidová pandemie nebo válka na Ukrajině?

„Nejsou to žádná data z výzkumů, jsou to jen mé odhady, ale je to tak. V poslední době jsme byli všichni vystaveni mnoha stresovým faktorům, včetně ekonomické krize. Děti byly dva roky zavřené doma, jsou citlivější, hůře ovládají své emoce, zhoršuje se jejich psychický stav, to je náročné pro rodiče i školy. Ale důležité je před tím nezavírat oči a rodinám nabízet pomoc a nečekat na ty špatné konce. I proto jsme rádi, že jsme mohli Dětské advokační centrum otevřít,“ pokračuje Wünschová.

Česko je v péči o děti pozadu půl století

Na dotaz, jak moc je Česko v péči o děti ohrožené násilím pozadu za jinými státy Evropy, vysloví ředitelka překvapivé číslo: 50 let.

„Dětské advokační centrum není žádná inovace. Existují asi ve 32 zemích Evropy, např. v Moldavsku fungují už 20 let. Když jsme se ptali našich zahraničních kolegů, jak dlouho jim trvá postarat se o dítě, které k nim do centra zamíří, příliš nerozuměli otázce a pak odpověděli: ‚Přece jeden den.‘,“ vypráví Wünschová a opět zdůrazňuje, že u nás stejný proces trvá půl roku. Právě toto by mělo Dětské advokační centrum změnit a všichni, kdo ohroženým dětem pomáhají, doufají, že jeho existence „odstartuje“ změny dosavadních procesů.

Na koho se obrátit pro pomoc?

A co odbornice radí, pokud se vám dítě svěří, že je svědkem domácího násilí?

„Pokud se vám dítě svěří s domácím násilím, je to obrovský projev důvěry. Určitě mu za to poděkujte a vyslechněte ho a ujistěte ho, že to, co se děje není v pořádku a není to jeho vina. Pak můžete kontaktovat naše centrum,“ uzavírá Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

Kontakty na Centrum LOCIKA:

Chat na www.detstvibeznasili.cz

E-mail: poradna@centrumlocika.cz

Volejte kdykoliv a zdarma:

Linka bezpečí: 116111

Linka pro případ nouze: 112

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Obrátit se můžete na tyto organizace:

proFem:

Tel.: 608 222 277 Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15)

Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Anonymní online chat (po 9-12, st 16-19)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz