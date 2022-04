Případ začali kriminalisté rozplétat v pondělí, kdy muž oznámil ráno policistům v Letohradu, že pohřešuje svoji choť. Strážci zákona si tehdy všimli, že má na obličeji čerstvé poranění a v jeho výpovědi shledali nesrovnalosti. Po prověření informací se muž pod tíhou důkazů nakonec po osmi hodinách přiznal, že ženu zabil a zakopal.

„Motivem činu byly dlouhodobější rozpory mezi manželi, žárlivost muže na ženu a také požitý alkohol přispěl k jejich potyčce, kdy muž ženu napadl údery do hlavy a následně ji zardousil,“ popsala policejní mluvčí Markéta Janovská. Muži hrozí až 18 let odnětí svobody. Jde o vysokoškolsky vzdělaného důchodce, který nebyl v minulosti trestán. Po doznání projevil lítost. Ve středu jej soud poslal do vazby, kde si počká na soudní proces.

Třetí vražda za dva týdny

V Pardubickém kraji jde o třetí případ vraždy během dvou týdnů. Minulý týden kriminalisté obvinili z vraždy pětašedesátiletého muže. Podle vyšetřovatelů usmrtil v Lanškrouně na Orlickoústecku třiapadesátiletou družku řeznickým sekáčkem. Později po činu sám zavolal policii. Koncem března policie obvinila sedmatřicetiletého muže z vraždy jeho šestašedesátileté matky, kterou měl ubodat ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku.

Počátkem ledna také policie obvinila pětatřicetiletou ženu z pokusu o vraždu nezletilce. Podle spisu žena odložila v Pardubicích novorozence do kontejneru. Silně podchlazenou holčičku našli lidé náhodou a lékařům se ji podařilo zachránit. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.