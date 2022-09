Kanibal Dahmer zavraždil minimálně 17 mužů: Doma měl sud s kyselinou, hlavu v lednici a uřezané penisy v hrnci!

Jeffrey Dahmer patří mezi nejznámější americké sériové vrahy. Během deseti let zabil minimálně 17 mladých mužů, které nejprve omámil a pak zardousil. Šílené je také to, co s těly dělal po smrti. S některými souložil, nad některými onanoval, části mrtvých dokonce vařil a jedl a jiné si nechával jako trofeje. Když byl odhalen, policie v jeho domě našla naprosto šílené věci. V lednici byla lidská hlava, ve skříni hrnec s mužskými genitáliemi a uříznutýma rukama, v mrazáku srdce... A to zdaleka nebylo vše!