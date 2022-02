Policisté v Novém Mexiku vyšetřují zvlášť komplikovaný a celých třináct let starý případ. V průběhu několika let bylo v oblasti nalezeno jedenáct zavražděných žen. Dalších osm se stále pohřešuje. Po pachateli ale jakoby se slehla zem. Detektivové žádají o pomoc veřejnost a nabízí v přepočtu miliony korun za jakékoli informace, které by vedly k dopadení vraha.