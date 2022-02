Prokletý Velkolepý most nad Orlickou přehradou přitahuje nejen nešťastné sebevrahy, ale i kruté vrahy. Hlavně ty orlické, kteří z něj své oběti shazovali v sudech a zabalené do pletiva. Jenže nešťastné místo skrývá víc hrůz, než by si kdo mohl přát. Také před rokem pod mostem policie našla tři lidské oběti. Jednu z nich hledala, na dvě narazila vlastně náhodou. Ukrývá nechvalně proslulé podvodní pohřebiště i další mrtvé?

Žďákovský most spojuje Tábor s Příbramí. Stojí v Jihočeském kraji, konkrétně v okrese Písek. Své jméno získal po zatopené obci Žďákov u Chrástu. Postaven byl v roce 1967 za celkových 71 milionů korun československých. V době své výstavby byl odborníky považován za největší obloukový most na světě, nyní je na zhruba sedmadvacátém místě. Je dlouhý 524 metrů a od vody dělí řidiče a chodce padesát metrů.

Smutná minulost

Lidem se do podvědomí dostal zejména ve spojitosti s orlickými vrahy. Ludvík Černý, Karel Kopáč a Vladimír Kuna z něj v rozmezí roku 1991 a 1993 shazovali těla v sudech a jedno tělo zabalené v pletivu.

První obětí, která byla z mostu shozena, byl podnikatel Aleš Katovský. Ten byl Černým zastřelen za jízdy v autě, následně na skládce zabalen do pletiva a vhozen do vody. Vraždou si gangsteři přišli na 800 tisíc korun.

Když pak Černý při prodeji zbraně zastřelil číšníka Leorenta Lipoveciho, vysloužil si od svých „kolegů“ přezdívku Pacient. To zřejmě díky tomu, že po zastřelení vyskočil do vzduchu, zakmital nohama a vykřikl: „To jsem ale čtverák!“ Kunu tehdy napadlo, jak se zbavit těla pomocí sudu a louhu. Mrtvolu do sudu nacpal, zasypal louhem, zalil vodou a precizním svárem zavařil. Z vypůjčené Avie pak sud shodili z mostu do vody.

Posledním, kdo skončil v sudu na dně vodní nádrže, byl starožitník Vlastimil Hodr. Černý ho zabil sám bez přítomnosti dvou kumpánů poblíž čerpací stanice v Praze. Pak už s Kopáčem a Kunou provedli pro ně již známou metodu narvání do sudu. Tady se naskytl ale problém – Hodr byl moc velký a vcelku se do sudu nevešel, museli ho proto rozřezat. Sud, už bez louhu, opět zavařili a shodili do orlické přehrady. Ani starožitník ale nebyl posledním nešťastníkem, který, byť dočasně, našel poslední odpočinek v ledových hlubinách.

Vrah manželky skočil z mostu

Svou výškou most přitahoval dlouhá léta sebevrahy. Spousta z nich ve vodě skončila a jejich těla zřejmě nikdy nebyla nalezena. Minulý rok v únoru šetřila jihočeská policie vraždu Martiny D. v Kamenici nad Lipou. Kriminalisté už tehdy pracovali s verzí, že za činem stál její muž Jiří D.

Jeho auto stálo u mostu a jeho tělo bylo o několik dní později nalezeno na dně orlické přehrady, právě pod Žďákovským mostem. Co stálo za vraždou, se neví, zřejmě to byl ale plánovaný rozvod. „Milionová, takové štěstíčko. Celé sídliště ji mělo rádo,“ popsala Martinu jedna ze sousedek.

„Indicie od příbuzných připouštěly možnost, že muž ukončil svůj život,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Na pomoc kriminalistům vyjel i potápěč s výcvikem na velké hloubky.

Místo jednoho těla tři!

Policisté začátkem března loňského roku pátrali po pohřešovaném muži. Bylo podle policistů možné, že spáchal sebevraždu skokem z mostu, to se nakonec potvrdilo. Při výlovu jeho těla ze dna přehrady policejní potápěč objevil další mrtvolu! „Při pátrání po pohřešovaném bylo nalezeno tělo jiné osoby,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Ve všech případech šlo zřejmě o sebevrahy. Ostatky jednoho z nich jsou více než 17 let staré. Mladý Pavel zmizel už v roce 2004, tehdy se pohádal se svým bratrem, odešel z bálu v Kostelci nad Vltavou. Domů už se nikdy nevrátil.

Podle policistů ale není tak výjimečné, když se při pátrání na podobných místech najdou jiná, neznámá těla. „Žďákovský most se stal nechvalně populární v tom, že si jej často pro dobrovolné ukončení života vybírají lidé z různých koutů republiky,“ uvedl mluvčí policie Jiří Matzner.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.