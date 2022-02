Na Slovensku se objevilo další video zachycující nevídanou šikanu u dětí. V obci Prestavlky se do krve popraly dvě mladistvé dívky ve věku patnácti a šestnácti let. Jedna druhou bila, že je s podivem, že jí nezpůsobila vážná zranění. Situace je o to více udivující, že agresorku ostatní lidé na záběrech podporovali.