V pondělí otřásla celým Německem brutální vražda dvou policistů (†24 a †29) poblíž města Kusel. Vše začalo banální policejní kontrolou, která se však zvrtla. Dva útočníci podle všeho ranami z brokovnice a lovecké pušky dvojici usmrtili. Mladá policistka zemřela prakticky hned, její kolega Alexander K. se pachatele snažil zastavit střelbou z vlastní zbraně. Ačkoliv vystřílel celý zásobník, nepodařilo se mu to a sám po příjezdu jiných hlídek na místě zemřel. Pachatelům hrozí doživotí.

K tragédii došlo v pondělí po čtvrté hodině ranní na silnici číslo 22, poblíž města Kusel ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Dvoučlenná hlídka mladé budoucí policistky (†24) na stáži a zkušeného policisty Alexandra K. (†29) chtěla zastavit jedoucí vozidlo. Řidič zastavil a začala probíhat na první pohled banální a pro policisty už rutinní kontrola.

Umírající policista střílel

Pak ale přišel zvrat. Dvojice ze zastaveného vozidla měla začít pálit. Policistku střelili jednou ranou do hlavy. Mladá stážistka ještě studovala policejní akademii a do ostré služby měla nastoupit v květnu. Vůbec nestihla zareagovat. Patrně proto, že v rukou držela doklady jednoho z podezřelých a baterku.

Podle serveru Bild.de postřelený policista zareagoval a svou služební zbraní začal po dvojici mužů pálit. Vystřelil čtnáctkrát, dokud nevyprázdnil zásobník. Další hlídky však na místě nalezli jen rozstřílené vozidlo a dva mrtvé kolegy. Poslední slova z vysílačky zněla „Oni střílí!“ Vražednými zbraněmi mohou být podle focus.de brokovnice a lovecká puška.

Šokující detaily vraždy policisty (†29) a mladé stážistky (†24): Zadrželi dva podezřelé!

Šlo o pytláky?

Policistům netrvalo moc dlouho a brzy už měli v rukou podezřelé. Pomohl jim v tom i fakt, že jeden z mužů zanechal na místě činu své doklady. Policisté vyhlásili pátrání po Andreasi J. (38). Speciální policejní jednotce SEK se tohoto muže a ještě druhého (32) podařilo sebrat v Sulzbachu. Totožnost druhého muže je neznámá.

„Předpokládáme, že byly použity minimálně dvě zbraně. Stejně tak předpokládáme, že tyto dvě zbraně použili dva podezřelí – tedy že stříleli oba,“ řekl v úterý na tiskové konferenci státní zástupce Stefan Orthen. Podle německého serveru je za možným motivem chladnokrevné vraždy pytláctví. Střelbou to chtějí údajně zamaskovat. Při domovní prohlídce u jednoho z mužů bylo nalezeno velké množství zbraní a střeliva. Předpokládají, že jsou mezi nimi i ty vražedné.

Podle vyšetřovatele do Kuselu přicestovali právě proto, aby pytlačili. V kufru pak mělo být nalezeno „velké množství divokých zvířat“. „Mladší z pytláků se přiznal, že spolu chodili na lov zvěře. Poté také popsal konkrétní situaci na místě. Popřel ale, že by střílel,“ uvedl vyšetřovatel na tiskovce.

K soudci v Kaiserslauternu dorazil i jeden z podezřelých. Byl oblečen do bílého forenzního obleku, ruce měl za zády a na nich pouta. Byl v doprovodu tří policistů v civilu. Oba muže následně soud poslal do vazby pro podezření z dvojnásobné vraždy a pytláctví.

Šéf navštívil příbuzné

Policejní prezident Michael Denne se vydal za příbuznými. „Mám stejně starou dceru (jako zabitá policistka pozn. red.). Zesnulého kolegu jsem také znal, nedávno u nás byl na stáži v naší tiskové kanceláři, pomáhal nám i s reklamou,“ popsal Denne, pro kterého je celá tragédie velmi emotivní.

Už stihl navštívit rodinu jedné z obětí. „Kolegyně byla před promocí, do služby by nastoupila v květnu. Absolvovala všechna školení. V tomhle ohledu to byla už policistka,“ dodal policejní šéf. „Policista byl velmi zkušený, velmi opatrný a velmi uznávaný kolega,“ popsali zesnulého policistu na tiskové konferenci.

Zaznělo také, že za vraždu dvou policistů by mohlo padnout i doživotí. „To je však stále spekulativní,“ řekl zástupce policejního prezidenta Heiner Schmolzi. „Do rozsudku je ještě daleko,“ dodal.