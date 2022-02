Letos by kontroverzní podnikatel František Mrázek oslavil 66 let. Jeho vražda šokovala v lednu 2006 celý národ. Dodnes není známo, kdo nechal hlavu českého podsvětí zastřelit. Jisté ale je, že v době smrti měl Mrázek řadu vlivných nepřátel a jeho majetek měl až miliardovou hodnotu.

Je krátce po osmé hodině večer 25. ledna 2006 a král organizovaného zločinu František Mrázek končí další ze svých náročných pracovních dní. Když vychází po pár minutách ze své vily v Durychově ulici v pražské čtvrti Lhotka, kde pracoval spolu se svým přítelem Tomášem Pitrem, neví, že je to naposledy. O pár vteřin později je zastřelen dodnes neznámým útočníkem.

„Už jsem šel skoro spát, když mi najednou zazvonil telefon. Prý zastřelili Františka Mrázka a na místo míří výjezd. Tak jsem si říkal no nazdar, to se jdu naposledy pořádně vyspat, protože od zítra od rána to bude šrumec. A taky byl,“ vzpomíná v dokumnetárním cyklu Polosvět bývalý kriminalista z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Hynek Vlas.

Podle policie za zastřelením kmotra stál profesionál. K vraždě byla použita odstřelovačská puška a speciálně upravený náboj, který způsoboval větší zranění při zásahu. Vražda byla provedena jedinou ranou směřující přímo na srdce. Jak již dříve Blesk.cz napsal, podle slov bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho byl Mrázek zavražděn kvůli zákulisním tahanicím o ústeckou potravinářskou firmu Setuza.

O nákup Setuzy měl tehdy údajně zájem i nynější premiér Andrej Babiš. Prodej ale zastavil Mrázkův společník Tomáš Pitr. Kdo za vraždou kontroverzního podnikatele stál policie nikdy neobjasnila a případ v prosinci roku 2006 odložila. Spekulovalo se, že možným vrahem Mrázka by mohl být syn Antonína Běly. Tedy muže, který Mrázka v podsvětí „zaučoval“.

Jak se ale František Mrázek dostal až na vrchol českého podsvětí? Jeho cesta začala ještě před revolucí. Mrázek byl původně vyučený lakýrník a dokázal si zařídit invalidní důchod a již před rokem 1989 měl výborné kontakty s policí a politiky. Za socialismu obchodoval například s hodinkami, walkmany nebo šátky a patřil mezi nejznámější veksláky.

Na začátku 90. let už nabil poměr slušného jmění ve výši několika milionů korun a zaměřil se na skupování realit. Díky nim pak získal on, ale i lidé s ním spojení stovky milionů korun, protože je zastavili u bank za poskytnuté úvěry. „Mrázkovi bylo úplně jedno, kdo je z jaké partaje nebo kdo odkud pochází. Prostě věděl, že čím víc bude mít tohoto kompra, tím víc toho může dosáhnout. Jeho cíl byl jediný, a sice korumpovat za účel svého zisku a prospěchu,“ popisuje podnikatele Jaroslav Hruška, bývalý vedoucí týmu POKR.

O tom, že Mrázkův byznys nebyl úplně obyčejný, svědčí i několik dřívějších atentátů, které na jeho osobu byly spáchány. Jeden z pokusů o vraždu se uskutečnil 24. července 2002, když se vracel Mrázek z kanceláře. Cestu mu zablokovalo auto, ze kterého někdo vystřelil. Podnikatel měl štěstí, kulka ho jen škrábla na uchu. Od té doby ale začal být opatrnější a jezdil v opancéřované limuzíně. Ale ani ta ho před zastřelením v lednu roku 2006 neuchránila.