O zatčení moskevského fantoma uplynulo už šestnáct let. Sériový vrah Alexandr Jurjevič Pičuškin děsil Moskvu od roku 1992. Moskevský rodák to neměl v dětství jednoduché. Se svou mámou, nevlastní sestrou, jejím manželem a nevlastním bratrem bydlel v bytě se dvěma ložnicemi. Ten byl pouhých šest minut chůze od Bitcevského lesoparku, který si později vybral jako místo, kde odkládal těla svých obětí. Pičuškin byl velice inteligentní a společenské dítě, až do chvíle, kdy spadl z houpačky a udeřil se do hlavy. Po nehodě se jeho chování rapidně změnilo. Začal být agresivní, nepřátelský a impulzivní. Rodiče se ho rozhodli přeložit do školy pro děti s poruchami učení, kde byl šikanován.

Smrt dědečka ho zlomila

Jeho největším přítelem a vzorem se stal jeho dědeček, který ho vzal k sobě domů. Údajně měl odhalit jeho velkou inteligenci. Právě s dědečkem začal hrát šachy, které se pro něj staly útěchou. Pičuškin měl neuvěřitelný talent a chlapec, jehož přezdívali ostatní „Retard“, porážel o mnoho let starší soupeře. Šachová klání probíhala také v Bitcevském parku.

Krutým zlomem v jeho životě byla smrt dědečka, kterou nesl velice těžce. Začal hodně pít vodku a také lákat děti na odlehlá místa, kde jim vyhrožoval a jejich zděšené výrazy si natáčel. Později se na veřejnost dostalo video, v němž Pičuškin drží za nohu hlavou dolů malé dítě a říká mu, že je v jeho moci a shodí ho z okna. „Proletíš se patnáct metrů a bude po tobě,“ děsil jej. Pak, v roce 1992 zavraždil svou první oběť.

Krvavý vzor Čikatilo

Zvrhlá duše potřebovala nový vzor a tentokrát si vybral šokujícím způsobem. Milovaného dědečka nahradil v jeho srdci brutální vrah a kanibal Andrej Čikatilo, přezdívaný Rostovský rozparovač. Usvědčen byl z dvaapadesáti vražd. Policisté ho dopadli až po dvanácti letech. Jeho krvavé řádění Pičuškina inspirovalo, a dokonce se zeptal svého kamaráda osmnáctiletého Michaila Odičuka, zdali by s ním začal vraždit. Ten souhlasil a společně se vydali do Bitcevského parku.

Když do parku vstoupili, chtěl Michail chtěl vycouvat. To už ale běsnění Pičuškina dosáhlo nejvyšší úrovně. Nelítostně ho zavraždil. Později uvedl, že první vražda je jako první láska. Nikdy se na ni nedá zapomenout. Vražedné choutky utichly na devět let.

Znovu udeřil až v roce 2001. Zabíjel hlavně starší bezdomovce, které lákal na vodku. Když je opil a zamordoval, jejich těla uklidil do stok a kanálů v parku. V roce 2005 změnil způsob páchání trestné činnosti, neboli modus operandi. Začal se zaměřovat na mladší muže, ženy i děti, k nimž přistupoval zezadu a udeřil je kladivem do hlavy. Do zejících otvorů v lebkách pak zarážel lahve vodky.

Detektivové vraha dopadli až v roce 2006. Tehdy si jako svou oběť vyhlédl Marinu Moskaljovou, kolegyni z práce. Svobodná máma, která vychovávala dospívajícího syna, svému dítěti ale nechala vzkaz, že jde ven s Pičuškinem.

Když policisté našli její tělo, rovněž u ní našli lístek z metra a podle kamerových záznamů zjistili, kdo byl jejím průvodcem na poslední cestě. Pičuškin skončil u výslechu. Vyšetřovatelům přesto podle informací Daily Mail chyběly přesvědčivé důkazy a Pičuškin uvedl, že se přizná v případě, že mu bude dovoleno mluvit v televizi k celému světu. Detektivové proto přinesli kameru a nahráli na něj, že jde o tiskovou konferenci. „Ve skutečnosti jsem spáchal jednašedesát vražd. Šedesát z nich v Bitcevském parku a jednu ve městě. Proč jsem zabíjel? Nevím. Bez toho pro mě život neměl smysl,“ přiznal vrah s tím, že měl v úmyslu zavraždit tolik lidí, kolik je políček na šachovnici – 64.

Soud s vrahem neměl mnoho slitování, i když jen přečíst rozsudek trvalo v roce 2007 soudci Vladimíru Usovovi celou hodinu. Pičuškin dostal doživotí s tím, že prvních 15 let stráví na samotce. Svůj trest si odpykává v trestanecké kolonii zvané Polární Sova, daleko od civilizace v oblasti polárního kruhu.

