Henri-Désiré Landru se narodil v 1869 v Paříži. Nepocházel z bohaté rodiny, jeho matka byla švadlena a pradlena a jeho otec se živil jako řidič. Nicméně přesto neměl nešťastné dětství. Byl dobrý student a údajně vynikal zejména v kreslení a matematice. Jeho rodiče ho vychovávali ve víře a doufali, že by jejich syn mohl vstoupit do semináře. To se ale nakonec nestalo. Landru nastoupil do armády a dosáhl hodnosti seržanta.

V roce 1893 se oženil s Marií-Catherine Rémyovou. Dvojice společně měla čtyři děti – dvě dívky a dva chlapce. Nicméně Landru měl problémy udržet si zaměstnání. Podle informací Sudouest.fr mezi lety 1893 – 1900 patnáctkrát změnil zaměstnavatele. Zlomovou událostí v jeho životě byl incident, kdy ho měl okrást vlastní šéf.

Tehdy pracoval jako prodavač nábytku a majitel prodejny prý zmizel jednoho dne se všemi penězi včetně těch, které patřily Landruovi. Poté se rozhodl, že to bude on, kdo bude podvádět. Zorganizoval reklamní kampaň na prodej jízdních kol. V reklamě lhal, že zakládá továrnu kol. Navzdory tomu, že žádná továrna nebyla, začaly se mu hrnout objednávky a Landru si od lidí bral zálohy. S penězi pak frnkl.

S podvody nepřestal, ba naopak. Několikrát skončil za mřížemi a dokonce se pokusil spáchat sebevraždu. Když byl před soudem už poněkolikáté, měl být deportován do trestanecké kolonie na Nové Kaledonii v Pacifiku. Tomu se však vyhnul. S podvody ale pokračoval a z podvodníka se stal nakonec sériový vrah.

Od roku 1914 začal své oběti lovit v inzerátech. Představoval se jako vdovec s dětmi, jehož trápí samota. Ačkoliv nebyl žádný fešák, byl velmi malé postavy, nosil plnovous a huňaté obočí, ženy údajně přitahovalo jeho charisma. Na jeho inzeráty podle informací France24 odpovědělo až 283 žen, s nimiž si dopisoval dlouhodobě! Tím si získal jejich důvěru a trvalo nějakou dobu, než se s nimi setkal. Landru si vybíral jen bohaté vdovy a svobodné ženy.

Od roku 1915 až do dopadení v roce 1919 opakoval stejný modus operandi. Své oběti nalákal do vily ve Verouillet a Gambais, jenž leží západně od Paříže. Prvními oběťmi se stala Jeane Cuchetová, devětatřicetiletá ovdovělá švadlena, a její syn. Pár společně dokonce plánoval svatbu a Couchetovou rodina měla varovat, že se jedná o bývalého trestance. Ovšem varování nedbala a s Landruem se scházela. Následně pak zmizela i se svým synem a jejich těla nikdy nebyla nalezena. Následovala Thérèse Labord-Lineová, šestačtyřicetiletá vdova a pak dvaapadesátiletá Désirée Guillinová. Landru byl skvělý řečník a manipulátor, který dokázal své oběti přesvědčit, aby podepsaly plnou moc a daly mu tak přístup k jejich jmění.

Nakonec však spadla klec a sériový vrah byl dopaden. Po ženách začali pátrat jejich blízcí. Koncem roku 1918 měl totiž starosta Gambais obdržet dopis od paní Pellatové, která se sháněla po své přítelkyní Anne Collombové, čtyřiačtyřicetileté vdově, která se měla zasnoubit s panem Dupontem. Následně mu přišel další dopis od Marie Lacosteové, která zjišťovala informace o panu Frémyetovi, který si měl vzít její sestru Célestine Buissonovou a usadit se s ní v Gambais. Starostovi nakonec došlo, že Dupont i Frémyet jsou jedna a táž osoba. Policii pátrání nakonec dovedlo až Landruovi. Podvodník měl používat až 90 pseudonymů.

Ve vile v Gambais, kterou měl pronajatou od roku 1915, zmizelo kromě Anny Collombové a Célestine Buissonové ještě dalších pět žen: jistá Heon (†55), Andrée Babelay (†19), Louise Jaumeová (†35), Anne-Marie Pascalová (†36) a Marie-Thé èse Marchadier (†36). V domě, který svým obětem představoval jako hnízdečko lásky, je zabil a pak jejich těla hodil do trouby, kde je spálil, aby zametl stopy. Navíc u soudu zazněl i další děsivý důkaz. Landru údajně kupoval svým obětem pouze jednosměrnou vlakovou jízdenku do Gambais, zatímco sobě i zpáteční.

Landru u soudu trval na tom, že stál je nevinný. Byl odsouzen za vraždu jedenácti lidí. Poprava gilotinou byla vykonána 25. února 1922. Landruovi bylo třiapadesát let. Od novinářů dostal přezdívku „Modrovous z Gambais“ podle francouzského lidového příběhu o šlechtici Modrovousovi, jenž vraždil své manželky a jejich těla skladoval v komnatě svého zámku.

VIDEO: Novodobý Modrovous. Své oběti hledal přes novinový inzerát, následně je zabil a spálil. Ani jedno tělo se nikdy nenašlo