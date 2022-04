Dřív Carol Maltesiová z italského Milána pracovala v obchodě s parfémy, ovšem poté, co byl během pandemie koronaviru zaveden lockdown, zůstala bez práce. Aby uživila své dítě, rozhodla se dát k pornoprůmyslu. Šestadvacetiletá brunetka si zařídila i účet na OnlyFans, aby si přivydělala. Její nové živobytí ji však nakonec podle informací britského deníku Daily Mail stálo život. Naposledy byla Carol viděna v lednu, ovšem nadále komunikovala se svými blízkými přes zprávy. Dokonce platila nájem za svůj byt.

Začátkem měsíce náhodný kolemjdoucí našel poblíž města Borno nedaleko Brescie v pytlích na odpadky uříznuté ruce. Policisté následně ostatky identifikovali díky tetování. Rozřezané tělo patřilo Carol. Na policii sám došel soused Carol David Fontana, který byl zanícení foodblogger a pracoval v bance. Třiačtyřicetiletý muž chtěl předat vyšetřovatelům informace týkající se jejího zmizení, ovšem policistům se nezdálo jeho chování a Fontana se nakonec přiznal, že svou sousedku zabil brutálním způsobem.

Právě on odpovídal na zprávy v jejím telefonu a platil za ni nájem. Dvojice se prý dohodla, že společně natočí porno. „Měli jsme natočit dva filmy, přičemž ten druhý byl násilnější. Bylo deset hodin ráno nebo jedenáct a my jsme byli v jejím domě. Dokončili jsme první film a pak jsme šli do ložnice, kde je striptýzová tyč. Přivázal jsem jí zápěstí k tyči a na hlavu jí dal igelitový pytel. Byla úplně nahá a také jsem jí svázal nohy. Měl jsem kladivo a začal jsem ji od nohou bít, ale ne tvrdě,“ popsal chvíli, která vyeskelovala ve vraždu.

„Jak jsem pokračoval vzhůru, začal jsem ji bít silněji, dokud jsem se nedostal k hlavě. Nevím, proč jsem to udělal, vlastně nevím, co se stalo. Stále hýbala hlavou, ale dál jsem ji bil. Pak jsem si najednou uvědomil, co dělám, tak jsem popadl kuchyňský nůž a podřízl jí hrdlo. Byl to akt laskavosti. Viděl jsem, že trpí,“ dodal údajně při výslechu. Videa, která zachycují brutální vraždu, pak prý vymazal ze svého telefonu, ovšem forenzním expertům se je podařilo obnovit.

Vyšetřovatelům nadále řekl, že si pak koupil pilu a tělo Carol rozřezal na patnáct kusů, které pak dal do pytlů na odpadky. Ještě předtím ale, než tělo rozřezal, pokusil se prý popálit ženin obličej, aby ji nemohli policisté identifikovat. To se ale nepovedlo.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých