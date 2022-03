Carol, která si v porno branži říkala Charlotte Angie, byla naposledy viděna živá v lednu poblíž svého domova v Rescaldině u Milána. Před pár dny se ale policistům naskytl doslova příšerný pohled. Části jejího těla nalezli rozřezané v pytlích na odpadky ve městě Borno. Pytle údajný vrah Fontana rozházel podél silnice. Situace je o to strašnější, že Carol po sobě zanechala šestiletou dceru.

Detektivům se herečku z filmů pro dospělé, která hrála v řadě erotických filmů a zásobovala fanoušky žhavými snímky na Onlyfans, podařilo identifikovat podle šesti z dvanácti výrazných tetování. Když policisté uveřejnili právě detaily tetování, ihned se ozval člověk, který jí spolehlivě poznal z pornofilmů.

Davide Fontana se z její vraždy skoro usvědčil sám. Přišel na policii s tím, že má o krásce zaručené informace. Jeho výpověď byla ale pro detektivy natolik přesvědčivá, až se stal hlavním podezřelý. Policistům se nakonec přiznal. Zabil ji prý po hádce kladivem a před rozřezáním jejího těla ještě popálil její obličej, aby se nedala identifikovat.

Po hororové vraždě chladně pokračoval v plánu vše zakrýt. Z jejího telefonu komunikoval s ženinou matkou, aby nepojala podezření. Když její fanoušci uviděli tetování, které policie uveřejnila, zděsili se. „Tetování vypadá jako moje, ale jsem v pořádku,“ odpovídal jim vrah skrze její účty.

Teď už Fontana naštěstí čeká na svůj trest. „Podezřelý se přiznal poté, co byl konfrontován s důkazy,“ uvedla žalobkyně Lorena Ghibaudová. „Používal její telefon a dokonce jí platil nájem, aby to vypadalo, jako by byla stále naživu, ale ve skutečnosti ji zabil a rozsekal její tělo,“ potvrdila jeho otřesné řádění podle deníku Daily Mail.