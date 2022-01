V nemocnici v kalifornském městě Stockton pondělí zemřel milionář Robert Durst, který byl nedávno odsouzen za vraždu kamarádky a po desetiletí byl pronásledován podezřením z vraždy manželky. S odvoláním na Durstova právníka o tom informují americká média. Durst zemřel jako vězeň ve věku 78 let.

Robert A. Durst byl dědicem newyorského realitního impéria založeného jeho dědečkem. Jak ale píše list The New York Times, jeho život se změnil v bizarní a tragický příběh poté, co v roce 1982 beze stopy zmizela jeho manželka. Případ nikdy nebyl objasněn, ovšem Durst byl od počátku podezírán a následující čtyři desetiletí strávil převážně na útěku.

Nakonec byl loni v září uznán vinným z vraždy novinářky a své přítelkyně Susan Bermanové. Tu podle prokuratury v roce 2000 zastřelil, protože měl obavy, že žena úřadům prozradí, že mu pomohla uniknout stíhání za smrt manželky. V říjnu dostal Durst doživotní trest, který si odpykával ve zdravotnickém zařízení pro trestance na okraji Stocktonu.

Jeho právník Chip Lewis uvedl, že Durst zemřel v nemocnici na selhání srdce. Už při soudním procesu nebyl v dobrém zdravotním stavu a v říjnu byl hospitalizován s covidem-19, který podle Lewise zhoršil již existující zdravotní problémy.

Durst byl podezírán také z vraždy jistého Morrise Blacka z Texasu. Ten v roce 2001 odhalil totožnost realitního magnáta, když se po smrti Bermanové ukrýval ve městě Galveston a vydával se za němou ženu. V tomto případě jej soudní porota v roce 2003 zprostila obvinění. Durst u soudu vypověděl, že Blacka zastřelil, když se s ním přetahoval o zbraň.

Následně byl zatčen v roce 2015 v předvečer vysílání závěrečné epizody seriálu Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta z produkce HBO. Mikrofon z natáčení, který měl na sobě připnutý, tehdy zachytil jeho samomluvu v koupelně. „Co jsem to k sakru udělal? Zabil jsem je všechny, samozřejmě,“ říkal si pro sebe. Později se ukázalo, že tvůrci jeho promluvu upravili pro lepší efekt, seriál nicméně kromě pozornosti široké veřejnosti vyvolal i nové úsilí na straně úřadů a odhalil některé nové důkazy, uvádí agentura AP. Po rozsudku v případu smrti Bermanové byl poprvé formálně obviněn také z vraždy manželky Kathleen McCormackové, jejíž tělo se nikdy nenašlo.