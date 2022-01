Násilí mu nebylo cizí od dětství. Když byl malý, jeho rodným městem Rionegro otřásaly násilné střety mezi jednotkami liberální armády a partyzány z hor. Nedostudoval, od mládí kouřil marihuanu a už na škole měl opletačky se zákonem. Na škole v Liceo Anioqueño v Medellínu s ním studoval i fotograf Edgar Jiménez. Pro deník El País Jiménez prozradil, že se Escobarovi a jeho bratrovi Robertovi přezdívalo „malý medvěd.“ Escobar miloval rychlé občerstvení, což vedlo k jeho obezitě.

Miliardy týdně

Escobar byl vždy kriminálník - už od dětství hledal nekalé způsoby jak si přivydělat. Prodával falešné diplomy, elektroniku, kradl náhrobní kameny a znova je prodával, kradl auta a pašoval cigarety. Brzy se vrhnul do obchodu s drogami. Začal s marihuanou, ale netrvalo dlouho a začal se orientovat na kokain. Medellínský kartel zásoboval drogami obě Ameriky, ve Spojených státech byl obzvlášť žádaný. Escobar nakoupil celou řadu letadel, a dokonce i ponorky - denně pašoval 15 tun kokainu do USA a podle The Richest vydělával až 430 milionů dolarů týdně (cca 9,3 miliardy Kč). Kartel fungující mezi lety 1972 až 1993 byl silnou zločineckou organizací teroristického typu.

Likvidace protivníků

Narkobaron se nezalekl ničeho a hodlal skoncovat s každým, kdo se mu postavil do cesty. Ačkoliv není známo, kolik lidí nechal zabít, některé zdroje údajně uvádí, že jich byly až čtyři tisíce. V roce 1989 dokonce nechal zavraždit prezidentského kandidáta Luise Carlose Galána Sarmienta, zabil i armádního plukovníka a do povětří nechal vyhodit velitelství zpravodajské služby v Bogotě. Jestliže při jeho teroristických činech zemřeli i nevinní lidé, tak mu to nevadilo. Odpálit nechal letadlo Avianca Flight 203, na jehož palubě vyhaslo 110 životů. Navzdory jeho šokujícím činům, mezi lidmi byl oblíbený a to zejména mezi obyvateli Medellínu.

Peníze z obchodu s drogami ve svém rodném městě využil ke stavbě škol, kostelů a domů pro chudé. Místní ho milují a mají ho dodnes za Robina Hooda, ochránce chudých. Ten, kdo v jeho komunitě potřeboval, tomu poskytl práci a přístřeší.

Slavná hacienda

On a jeho rodina ale nestrádali. Proslulá je zejména jeho Hacienda Napoles. Pozemek koupil tehdy údajně za 64 milionů dolarů (cca 1,4 miliardy Kč) a nechal tam vybudovat rozsáhlou zoo, v níž žili jeho slavní hroší. O haciendu se staralo až 700 zaměstnanců a trochu působila jako stát ve státě. Nicméně Escobar vlastnil daleko víc majetků. Například na kolumbijském ostrově Rosario měl prázdninovou vilu. Na pozemku měl vlastní noční klub, hřiště a hlavně nádherný výhled na moře. Vila však dnes už jen chátrá.

V roce 1989 dosáhlo jeho jmění asi 30 miliard dolarů a Forbes ho umístil na 8. příčku žebříčku nejbohatších lidí světa. Tou dobou to s ním už ale šlo dost z kopce. Šla po něm místní policie a Spojené státy usilovaly o jeho vydání. Escobar nakonec přislíbil ukončit násilí a na pět let si sedl do fešáckého vězení - za odměnu ho Kolumbie nevydala do USA. Moc tam toho ale nenaseděl - později se zjistilo, že Escobar chodí úplně běžně ven, třeba na fotbalové zápasy. A dál stíhal zabíjet nevinné.

Rodina v ústraní

Vláda se rozhodla drogového bosse přesunout do obyčejného vězení, při tom jim ale 22. června 1992 utekl. Policii zvládl unikat rok a půl, než ho vypátrali a došlo k přestřelce. Escobar byl zastřelen. Jak přesně, to se dodnes stále neví - svým přátelům měl prý tvrdit, že kdyby mu hrozilo dopadení, radši se zastřelí přímo za ucho. A právě tato rána mu byla osudnou, zda šlo o sebevraždu, nebo o šťastnou ránu policistů, se už asi nedozvíme.

A jak se vůbec hoval k nejbližším? „Pablo byl zloděj aut a náhrobků, nájemný vrah, pašerák, obchodník s drogami a na vrcholu své kariéry poslanec,“ popsal Jiménez svého kamaráda ze školy a později zaměstnavatele. Escobar ho prý zaměstnal poté, co se objevil na oslavě narozenin jeho syna, která byla jen pro úzkou skupinu lidí.

Escobarova dcera Manuela vyrůstala v luxusu. Kolují zvěsti, že dokonce Escobar zapálil 2 miliony dolarů (cca 43 milionů Kč), jen aby udržel svou rodinu v teple během chladné noci, když se skrýval před zákonem. Dnes sedmatřicetiletá Manuela, kterou měl Escobar s Mariou Victorii Henaovou, podle informací webu Tuko po smrti otce uprchla i s matkou a bratrem z Kolumbie a nyní žije v Africe. Stala se z ní Juana Manuela Marroquin Santosová a několikrát se údajně pokusila o sebevraždu.

V 11 letech 27 motorek

Syn Juan Pablo Escobar Henao se přejmenoval na Sebastián Marroquin poté, co prchl do Argentiny. Jména si prý on a jeho blízcí změnili, protože po skonu otce čelili vyhrožování smrtí a chtěli se naprosto distancovat od Medellínského kartelu. Juan Pablo se rozhodl studovat a získal vysokoškolský titul z architektury. Má manželku a syna, s nimiž bydlí v Buenos Aires. Na rozdíl od své sestry se rozhodl o svém otci promluvit v dokumentu pro Sky Documentaries, kde popsal, že nikdy nenosili jedno oblečení dvakrát a každý den měli nové hodinky. Rovněž vyrůstal vedle zbraní, kokainu, prostitutek a balíku peněz. „Když mi byli čtyři, tak mi otec dal první motorku,“ uvedl podle LADBible s tím, že v pouhých jedenácti jich měl už sedmadvacet. Podle informací allthathinteresting měl Juan spolu se svou matkou Mariou Victoriou Henao být zatčen za praní peněz a strávili ve vězení několik měsíců.

Láska ve 12 letech

Jeho budoucího žena to neměla lehké. Maria potkala svého manžela, když jí bylo pouhých dvanáct let. Podle ní byl Escobar milý, vnímavý a choval se jako džentlmen. Maria prý Escobara skutečně milovala. Nebyla a není lhostejná však k tomu, co provedl. Uvádí, že „cítí smutek a hanbu za obrovskou bolest, kterou manžel způsobil.“ Později podle portálu New York Post uvedla v knize, že to byl psychopat. Po dvouletém vztahu jí přivedl do jiného stavu. Bylo jí trprve pouhých 14 let. Tajně jí pak donutil k nebezpečnému potratu.

Pravou rukou Escobara byl jeho bratr Roberto, který byl účetním a zároveň spoluzakladatelem obávaného kartelu. V roce 1992 skončil ve vězení, odkud uprchl, aby se následně vzdal úřadům. O rok později ve vězení oslepl na jedno oko a v roce 2006 se dostal na svobodu. O svém bratrovi a kartelu vydal dokonce knihu. V roce 2019 založil sbírku na GoFundMe ve snaze odvolat prezidenta Donalda Trumpa a dostal se do křížku s Elonem Muskem, jehož obvinil z krádeže duševního vlastnictví a skládacím telefonem Escobar Fold 1 se snažil porazit společnost Apple.