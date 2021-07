Je to pouhých šest let, co se Josef Toufar dočkal důstojného pohřbu. Zemřel ale už před jednasedmdesáti lety v Praze v Borůvkově sanatoriu, kde o devět let později zesnul i Jan Palach. I Toufarova smrt byla tragicky spjata s komunistickým režimem. Římskokatolický kněz se stal obětním beránkem StB, která toužila zlikvidovat církev. Příhodnou událostí se stal tzv. Číhošťský zázrak - samovolné vychýlení křížku na oltáři.