Slavný pašerák drog George Jung zemřel v osmasedmdesáti letech ve svém domě ve městě Waymouth v americkém státě Massachusetts. Smrt drogového krále 70. a 80. let byla oznámena na jeho oficiálních účtech na sociálních sítích instagram a twitter. „Ať je vítr vždy v tvých zádech a slunce na tváři a vítr osudu vás unáší vzhůru, abyste tančili s hvězdami,“ zní citát z filmu Kokain na twitteru spolu s oznámením jeho úmrtí. Zároveň byla k oznámení úmrtí na instagramu přiložena fotografie Junga, na níž kouří čerstvou cigaretu.

Ani v jednom z oznámení nebyla sdělena příčina úmrtí drogového krále, ovšem podle informací zpravodajského webu TMZ prodělal selhání ledvin a jater a v posledních dnech svého života byl v domácí hospicové péči a zemřel po boku své přítelkyně Rondy a kamaráda Rogera.

Jung se narodil 6. srpna roku 1942 a jako školák miloval sport. Ve škole mu to moc nešlo, a tak se v šedesátých letech vrhl do obchodování s marihuanou a to hlavně na Manhattan Beach v Kalifornii. Nejprve prodával trávu pouze přátelům, ovšem když mu jeho přítel podle informací britského deníku Daily Star řekl, že zatímco se konopí prodává v Kalifornii za pár dolarů, v Nové Anglii by mu vyneslo balík, rozjel obchod ve velkém. Zapojil do něj i své kamarády. Svou přítelkyni letušku přemluvil, aby pašovala trávu v kufru. Posléze si uvědomil, že by bylo daleko výhodnější kupovat zboží přímo od mexických dodavatelů, a tak letecky převážel trávu z Mexika do Států.

„Při počátečním letu jsme se ztratili nad Pacifikem,“ uvedl o svém prvním letu Jung. V tu dobu prý jeho skupinka dokázala vydělat i 50 tisíc (cca 1,1 milionů Kč) až 100 tisíc amerických dolarů (cca 2,1 milionů Kč) každý měsíc. V roce 1974 byl však jeden z jeho obchodních partnerů zatčen kvůli heroinu a policistům dal i Jungovo jméno. Ve vězení se setkal s Carlosem Lehderem, který mu prozradil, že daleko víc peněz se dá vydělat pašováním kokainu! Jung se rozhodl, že do toho půjde.

Zatímco se v té době pašoval kokain hlavně v zavazadlech nebo ukrytý v lidských tělech, Jung se rozhodl, že k tomu využije letadla. Tehdy se spojil s drogovým baronem Pablem Escobarem a jeho kartelem Medellin. Na konci 70. let byl americký trh zavalený kokainem. Lidé v Hollywoodu, hudebním průmyslu a na vysokých finančních postech ho kupovali ve velkém. „Myslím si, že vláda Spojených států neměla vůbec tušení, co se s*kra děje, dokud nebylo příliš pozdě,“ uvedl Jung, který denně dokázal vydělat i 3 až 5 milionů dolarů (cca 64 až 107 milionů Kč). Zavzpomínal dokonce i na večeři s Escobarem, kdy se nemilosrdný drogový boss zvedl od večeře, aby popravil podezřelého informátora a pak se zas vrátil, aby dojedl.

Štěstí v ilegálním obchodu však neměl dlouho. V roce 1994 byl zatčen a odsouzen na dvacet let ve vězení. Propuštěn byl v roce 2014. V roce 2001 vyšel na motivy jeho příběhu slavný film Kokain, v němž zazářil Johnny Depp a Penelope Cruzová.

